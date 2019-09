Video/ Reggio Audace-Carpi (2-0): highlights e gol. Biancorossi al primo ko (Serie C)

Diamo un’occhiata al video e ai gol di Reggio Audace-Carpi, con tutti gli highlights della sfida. Prima sconfitta dell’anno per il Carpi, che viene battuto dall’Audace nel derby di Reggio Emilia. Il turnover di mister Riolfo non paga. In effetti è quello che pensano i tifosi del Carpi, visto che i cambi sono stati tanti, ma nel primo tempo gli ospiti sono stati padroni della partita. Infatti è andato vicino al gol in un paio di occasioni. Il Carpi si è fatto però beffare in contropiede e il copione si è ripetuto poi nel secondo tempo. La squadra di casa festeggia nel migliore dei modi il suo centenario. Al 4’ il Carpi va in difficoltà su una bella combinazione granata, ma Marchi spreca calciando fuori. Il Carpi risponde rubando palla sulla tre-quarti con Saber: la difesa di casa è sbilanciata, ma Narduzzo in presa alta annulla il traversone di Pellegrini. Al 9’ Carletti prova un gol “alla Van Basten”, ma la palla finisce alta. Non va meglio a Maurizi che al 10’ spreca su punizione mandando la palla sopra la traversa. Un’altra parata senza problemi di Narduzzo al 12’ su punizione di Lomolino. Poi il Carpi prova a sfondare sulla destra con Pellegrini, ma il tiro al 15’ del laterale impegna poco il portiere granata. Il vantaggio della Reggio Audace arriva al 18’ per una clamorosa ingenuità del Carpi, che si fa trovare impreparato sul contropiede nato da un corner biancorosso.

Marchi tutto solo davanti a Nobile calcia di sinistro e festeggia il gol del vantaggio. Al 26’ la risposta del Carpi, che però si divora il gol del pareggio. Buona l’iniziativa di Biasci, con la palla in mezzo per Carletti: il tiro viene respinto, poi arriva a rimorchio Maurizi che anziché prendersi il tempo per punire la Regina tira alto. La squadra di Alvini ci riprova di nuovo, con il tiro di Marchi che rimpalla su Boccaccini, ma finisce in angolo. Nel finale di primo tempo Nobile riesce a deviare sulla traversa la girata al volo di Scappini. Nel secondo tempo il Carpi sembra più determinato: al 5’ Carletti calcia da pochi passi, ma Narduzzo riesce a salvarsi sopra la traversa. Tiro forte e centrale di Maurizi al 13’ direttamente su punizione, quindi il portiere avversario interviene con i pugni. La squadra di Riolfo non affonda in attacco, lo fa invece in difesa quando Marchi serve Scappini che con il mancino al volo vede la palla prima picchiare sul primo palo e poi infilarsi in rete. La partita resta nelle mani della Reggio Audace che neutralizza i pochi tentativi biancorossi. Dopo l’espulsione di Sabotic per doppia ammonizione, arriva nei minuti finale il rigore per il Carpi per un fallo di mano di Rozzio. Vano però si fa parare il tiro da Narduzzo.

IL TABELLINO

REGGIO AUDACE-CARPI 2-0

Reti: 17’ Marchi, 64’ Scappini

REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Narduzzo, Spanò, Rozzio, Costa; Libutti, Rossi (78’ Radrezza), Varone (73’ Espeche), Lunetta (73’ Favale); Staiti; Scappini (78’ Kargbo), Marchi (83’ Haruna).

In panchina: Voltolini, Martinelli, Zanini, Santovito, Kirwan, Muro.

Allenatore: Alvini

CARPI (3-4-1-2): Nobile, Sabotic, Boccaccini, Ligi; Pellegrini (77’ Rossoni), Saber (67’ Saric), Fofana, Lomolino (56’ Carta); Maurizi (67’ Vano); Carletti (77’ Mastaj), Biasci.

In panchina: Rossini, Sarzi Puttini, Pezzi, Varoli, Van der Heijden, Clemente, Simonetti.

Allenatore: Riolfo

Arbitro: Meraviglia di Pistoia, assistenti Mariottini di Arezzo e Meocci di Siena

AMMONITI: Costa, Saber, Spanò

ESPULSI: Sabotic all’87’ per doppia ammonizione



