Video/ Reggio Audace Juventus U23 (3-3): highlights e gol, show in Coppa Italia!

Ecco il video di Reggio Audace Juventus U23, partita valida per il girone C della Coppa Italia Serie C: allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria la Juventus U23 ferma con un pareggio per 3 a 3 la Reggio Audace, e si qualifica in maniera rocambolesca ai danni degli emiliani, eliminati insieme alla Pergolettese. Nel primo tempo i padroni di casa erano riusciti a passare un po’ a sorpresa in vantaggio al 9′ per merito di Marchi ma Lanini, al 27′, ha ristabilito l’equilibrio. Quest’ultimo ha poi segnato anche il gol del sorpasso al 37′ su assist di Rafia e, nel recupero al 45’+2′, Nocchi si è dimostrato strepitoso nel parare un calcio di rigore a Scappini. Proprio l’attaccante granata firma poi il nuovo pareggio al 54′ facendosi perdonare l’errore dal dischetto. Il solito Lanini mette a segno la tripletta personale su calcio di punizione al 69′ ed ancora Scappini ferma definitivamente il punteggio all’88’. Grazie a questo risultato la Juventus U23 accede al turno successivo di Coppa Italia di Serie C, in virtù dei gol in trasferta avendo giocato formalmente fuori casa, mentre la Reggio Audace viene eliminata dalla competizione.

VIDEO REGGIO AUDACE JUVENTUS U23: IL TABELLINO

Reggio Audace Juventus U23 3-3 (p.t. 2-1)

Reti: 9′ Marchi(R); 27′, 37′, 69′ Lanini(J); 54′, 88′ Scappini(R).

REGGIO AUDACE (3-4-1-2) Voltolini; Spanò, Rozzio, Espeche; Libutti, Varone, Rossi, Favale; Staiti; Scappini, Marchi. A disp.: Mora, Martinelli, Santovito, Haruna, Zanini, Sanat, Radrezza, Rodriguez, Narduzzo. All.: Alvini.

JUVENTUS U23 (4-3-3) Nocchi; Di Pardo, Coccolo, Del Fabro, Beruatto; Rafia, Toure, Clemenza; Zanimacchia, Lanini, Olivieri. A disp.: Siano, Mule, Delli Carri, Peeters, Frederiksen, Mota Carvalho, Gerbi, Rosa, Mavididi, Portanova. All.: Pecchia.

Arbitro: Luigi Catanoso (Reggio Calabria).

Ammoniti: 23′ Toure (J); 26′ Rossi (R); 28′ Clemenza (J); 81′ Rodriguez (R); 94′ Nocchi (J).

© RIPRODUZIONE RISERVATA