Video/ Reggio Audace Piacenza (2-2): highlights e gol, granata raggiunti nel finale

Non sono mancate le emozioni nel video con gli highlights e i gol di Reggio Audace Piacenza 2-2, al Mapei Stadium si sono affrontate due squadre che a questo punto della stagione speravano di trovarsi un po’ più in alto nella classifica di Serie C girone B. Entrambe volevano e dovevano conquistare i tre punti per avvicinarsi alle posizioni di vertice occupate da Vicenza e Carpi, invece è arrivato un pareggio che – come accade spesso in questi casi – non accontenta nessuno. In particolar modo i padroni di casa che si erano portati subito in vantaggio con la conclusione vincente di Varone (deviazione decisiva di Martinelli che spiazza Del Favero) sulla sponda di Espeche. La partita si infiamma in fretta, gli ospiti si distendono in avanti e lasciano un mucchio di spazi per i contropiedi degli avversari, Marotta si addormenta e si fa rubare il pallone da Kargbo che, tutto solo, calcia da centrocampo anziché involarsi verso la porta con l’estremo difensore di Franzini che avrebbe avuto poche chance per fermarlo. La Regia è on fire e al quarto d’ora raddoppia con Radrezza che raccoglie un rinvio frettoloso di Del Favero e ribadisce in rete. Piacenza al tappeto ma, seppure a scoppio ritardato, i lupi reagiscono con Paponi e Cacia che sprecano l’opportunità di accorciare le distanze prima del’intervallo. Nella ripresa il numero 23 non sbaglia e sale a quota 11 reti nella classifica marcatori, riaprendo così un match che i granata sembravano avere in pugno e che invece chiudono in evidente affanno. I biancorossi assediano l’area di rigore avversaria fino all’87’ quando Della Latta completa la rimonta con un destro velenoso dal limite su cui Narduzzo non può fare nulla. Nel recupero Cattaneo prova addirittura a vincerla da solo ma non angola il tiro che diventa facile preda per il portiere ospite, il derby emiliano termina così.

IL TABELLINO

REGGIO AUDACE-PIACENZA 2-2 (2-0)

REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Narduzzo; Espeche, Rozzio, Martinelli (74′ Spano); Zanini (76′ Libutti), Varone, Rossi (86′ Haruna), Kirwan (87′ Favale); Radrezza (81′ Staiti); Marchi, Kargbo. All. Massimiliano Alvini.

PIACENZA (3-5-2): Del Favero; Della Latta, Milesi, Pergreffi; Sestu (80′ Cattaneo), Bolis (39′ Imperiale), Marotta, Corradi, Zappella; Cacia (77′ Sylla), Paponi. All. Arnaldo Franzini.

ARBITRO: Nicolò Marini (sez. di Trieste).

AMMONITI: Espeche (R), Pergreffi (P), Kargbo (R).

RECUPERO: 2′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 3′ Vaone (R), 16′ Radrezza (R), 56′ Paponi (P), 87′ Della Latta (P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI REGGIO AUDACE PIACENZA 2-2 (da elevensports.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA