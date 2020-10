Video/ Reggio Emilia Brescia (83-67): highlights. Nuovo successo per Martino!

Presso l’impianto PalaBigi Reggio Emilia supera Germani Brescia per 83 a 67. Nelle fasi iniziali dell’incontro le due compagini sembrano volersi dare subito grande battaglia giocando a viso scoperto. I padroni di casa allenati da coach Martino tentano inutilmente di prendere in mano le redini del match visto che gli ospiti guidati da coach Esposito tengono il passo rispondendo canestro dopo canestro alle sortite offensive avversarie. Ai biancorossi non bastano gli 8 punti siglati in avvio da Johnson a causa degli errori commessi sotto l’aspetto disciplinare. I lombardi rubano inoltre una palla in più rispetto agli avversari e riescono a chiudere il primo parziale in vantaggio di un punto anche per merito dell’unica tripla messa a segno. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancoblu, dominando nei rimbalzi in difesa e rubando una palla in più degli avversari, appaiono inizialmente in grado di prendere il largo infilando una buona serie di canestri. Tuttavia i biancorossi riescono lentamente a prendere le misure ai rivali di giornata e tornano in partita chiudendo avanti di un punto grazie al mini parziale vinto per 26 a 24.

INTERVALLO

Nel secondo tempo, al rientro sul parquet dagli spogliatoi dopo il riposo, le due squadre sembrano tornare a prestare grande attenzione alla fase difensiva esattamente come era avvenuto in apertura di match ed il risultato rimane quindi molto tirato. Il copione ammirato nel corso della frazione precedente rimane però sostanzialmente invariato visto che i padroni di casa si aggiudicano pure questo parziale per 17 a 13, cominciando quindi a guadagnare un certo margine di vantaggio sui rivali di giornata. Negli ultimi dieci minuti dell’incontro i biancorossi di coach Martino prendono il largo facendo loro il parziale con un netto 21 a 10 spegnendo le speranze avversarie di rimonta nel finale, non essendo stati in grado di tenere il passo come era invece accaduto nel corso della frazione precedente. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa quinta giornata di campionato permettono a Reggio Emilia di portarsi a quota 6 nella classifica della Lega A staccando in questo modo proprio i diretti rivali di giornata del Brescia, rimasti appunto fermi a 4 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Reggiana abbia meritato di ottenere questo successo nonostante la percentuale al tiro complessiva finale favorevole a Brescia, ovvero il 48.1% contro il 45.7%. A fare la differenza in questo senso per i biancoblu sono stati i tiri dalla distanza vista la maggior precisione mostrata dai biancorossi nelle conclusioni da due punti e nei tiri liberi. Gli emiliani hanno dominato a rimbalzo, 37 a 29 i totali e dei quali 14 a 4 in attacco e 23 a 25 in difesa, hanno realizzato una stoppata in più rispetto agli avversari, 2 a 1, hanno perso meno palle, 15 a 20, e ne hanno rubate un numero maggiore, ovvero 12 a 7. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero 77 T. Kyzlink grazie ai 20 punti messi a segno in favore dei padroni di casa mentre, sul fronte opposto, si è invece distinto D. Ristic per merito dei 14 punti siglati per gli ospiti. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata Reggio Emilia a causa del 17 a 15 nel computo dei falli personali.

