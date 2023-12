Video/ Reggio Emilia Pesaro (101-68) sintesi e highlights: Hervey ne mette 29 (Lega A basket 2 dicembre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI REGGIO EMILIA PESARO: LA SINTESI

Al PalaBigi la Pallacanestro Reggiana supera la Victoria Libertas Pesaro per 101 a 68 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da coach Priftis partono benissimo prendendo infatti presto in mano il controllo delle operazioni soprattutto grazie alla grande precisione avuta complessivamente al tiro, il 76.5% contro il 42.9%. I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani continuano ad avere la meglio sugli avversari di giornata che correggono qualche incertezza ma senza andare oltre il 20 a 22 di parziale pure in questa fase.

Nel secondo tempo il copione si ripete se si pensa a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente con i marchigiani a soccombere di nuovo sotto i colpi implacabili dei biancorossi di casa per quattordici a diciannove pagando molto caro il quattro a uno nelle palle perse così come lo zero a due in quelle rubate, dimostrando di avere qualche problema di troppo per quanto concerne il possesso.

Nell’ultima parte dell’incontro la UNAHOTELS Reggio Emilia allunga ulteriormente con un perentorio 31 a 16 che spegne in maniera definitiva le eventuali speranze di rimonta della Carpegna Prosciutto Pesaro. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo decimo turno di campionato permettono alla Pallacanestro Reggiana di salire a quota 12 nella classifica della Lega A di basket mentre la Victoria Libertas Pesaro non si muove, rimanendo ferma a 8 punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI REGGIO EMILIA PESARO: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come i padroni di casa abbiano ampiamente meritato di ottenere questo successo a partire dalla maggior precisione al tiro complessiva, il 49.3% contro il 40.3%. I biancorossi di casa hanno fatto meglio a rimbalzo rispetto agli ospiti, 40 a 39 totali dei quali 14 pari in attacco e 26 a 25 in difesa, ma è stato senza dubbio decisivo il 6 a 16 nelle palle perse, il 7 a 1 nelle rubate ed il 4 a 2 nelle stoppate. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero sette K. Hervey grazie ai 29 punti messi a segno per la Pallacanestro Reggiana. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la compagine emiliana a causa del 24 a 18 nel computo dei falli personali.

REGGIO EMILIA – Camara, Cipolla, Galloway, Hervey, Weber. Panchina: Atkins, Chillo, Faye, Grant, Smith, Uglietti, Vitali. Coach: Priftis.

PESARO – Bamforth, Bluiett, Maretto, McCallum, Visconti. Panchina: Fainke, Mazzola, Mockevicius, Stazzonelli, Tambone, Tote. Coach: Buscaglia.

GUARDA QUI IL VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI REGGIO EMILIA PESARO













