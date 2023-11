Video/ Reggio Emilia Pistoia (95-82) sintesi e highlights: Galloway decisivo (Lega A basket 12 novembre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI REGGIO EMILIA PISTOIA: LA SINTESI

Al PalaBigi la Unahotels Reggio Emilia supera l’Estra Pistoia per 95 a 82 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo gli ospiti guidati da coach Brienza cercano di prendere lentamente in mano il controllo delle operazioni raggiungendo anche un vantaggio di otto punti sui padroni di casa allenati da coach Priftis che non rimangono a guardare e rispondono anzi colpo su colpo.

I minuti scorrono sul cronometro e le due compagini segnano di meno ma l’equilibrio continua a farla da padrone in questa sfida visto che sono gli emiliani ad imporsi per un punto prima del riposo. Nel secondo tempo i toscani cominciano ad avere qualche problema nel tenere il ritmo degli avversari ed infatti perdono il parziale per 10 a 21 avendo concesso qualcosa di troppo non solo nei rimbalzi ma anche nei possessi ed essendosi dimostrati meno precisi pure in fase di finalizzazione.

Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi di casa non si accontentano di gestire il vantaggio acquisito poco prima ma anzi surclassano i rivali di giornata con un perentorio 26 a 23 maturato anche tramite i 24 ed i 21 punti messi rispettivamente a segno da Galloway ed Hervey. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo settimo turno di campionato permettono alla Pallacanestro Reggiana di salire a quota 10 nella classifica della Lega A di basket mentre l’AS Pistoia Basket 2000 non si muove, rimanendo ferma a 4 punti.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Reggio Emilia sia stata superiore a Pistoia sotto tutti gli aspetti a cominciare dalla maggior precisione in fase di realizzazione, il 52.9% contro il 44.1% complessivo. Gli uomini di coach Priftis rispetto alla compagine di coach Brienza hanno agito meglio a rimbalzo, 35 a 34 totali, effettuato più stoppate, 3 a 0, perso meno palle, 12 a 13, e ne hanno rubate un numero maggiore, 7 a 4. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero nove L. Galloway grazie ai 24 punti messi a segno per gli emiliani. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Unahotels a causa del 26 a 13 nel computo dei falli personali.

REGGIO EMILIA – Faye, Galloway, Hervey, Vitali, Weber. Panchina: Atkins, Camara, Chillo, Cipolla, Grant, Smith, Uglietti. Coach: Banchi.

PISTOIA – Hawkins, Ikumalo Ogbeide, Moore, Varnado, Willis. Panchina: Del Chiaro, Della Rosa, Dembele, Metsla, Saccaggi, Wheatle. Coach: Vitucci.

