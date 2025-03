VIDEO REGGIO EMILIA SASSARI, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA STORIA DEL MATCH

Al PalaBigi la Pallacanestro Reggiana riesce a ribaltare il primo quarto vincendo poi per 84 a 58 contro la Dinamo Sassari. Nel primo tempo i biancoblu sono protagonisti di un avvio di partita davvero entusiasmante a prendere presto in mano il controllo delle operazioni forzando i biancorossi ad inseguirli fin da subito con uno sforzo importante.

Tutto ciò rappresenta però solamente un’illusione poichè ben presto i padroni di casa cominciano a carburare e fanno in modo di chiudere avanti già all’intervallo lungo, completando quindi la rimonta nel giro di appena dieci minuti di gioco. Nel secondo tempo l’andamento del match prosegue sugli stessi benari con cui era finita la prima frazione della gara e cioè con Reggo Emilia saldamente al comando, aumentando pure il distacco precedente.

Nel finale la solfa non cambia ed i sardi non combinano nulla di concreto per sopperire alle avversità incontrate lungo tutto l’arco della sfida. Il successo proietta la Reggiana a quota 26 mentre la sconfitta non permette alla Dinamo Sassari di migliorare i suoi 14 punti nella classifica della Lega A.

Il miglior marcatore assoluto della partita è stato il numero sette Miralem Halilovic con i sedici punti realizzati a favore di Sassari. Infine, per quanto concerne l’aspetto della disciplina, la compagine più scorretta della serata è stata la Unahotels a causa del 17 a 16 nei falli personali.

