Video/ Reggio Emilia Trento (77-74) sintesi e highlights: Atkins la ribalta! (Lega A basket, 2 marzo)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI REGGIO EMILIA TRENTO: LA PARTITA

Video Reggio Emilia Trento, rimonta pazzesca dei padroni di casa. L’Aquila Trento si prende la scena nei primi minuti della partita con un ottimo giro palla che innesca la fisicità di Biligha e la mano calda dall’arco di Hubb. Meno bene l’Unahotels, che perde banalmente diversi palloni nel tentativo di attaccare la difesa trentina nei primi secondi dell’azione. Ma proprio quando gli ospiti si portano in doppia cifra di vantaggio, si iscrive alla gara Smith, che si carica sulle spalle l’attacco reggiano e riporta l’equilibrio in un paio di minuti. Trento appare comunque più costante: gli uomini di Galbiati non risentono del contro-break e continuano a bombardare Reggio Emilia dalla lunga distanza, chiudendo il primo tempo avanti 32-41.

Al termine della pausa lunga, la Dolomiti Energia torna a macinare punti con Biligha e Grazulis, piazzando un’altra spallata importante. Ma dopo aver toccato il +14 di vantaggio, la produzione offensiva dell’Aquila si arresta: Reggio Emilia trova ancora una volta la forza di reagire aggrappandosi alle fiammate di Galloway, che riporta a contatto i suoi. Dopo un acceso botta e risposta, nelle fasi finali della gara i padroni di casa hanno addirittura l’occasione per mettere la freccia: ci pensa l’ex della serata Darion Atkins a concretizzare il sorpasso dall’arco. L’Aquila sciupa clamorosamente l’ultimo possesso della partita e così gli uomini di coach Priftis finalizzano una rimonta a dir poco clamorosa, con la quale scacciano via i fantasmi delle Final Eight.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI REGGIO EMILIA TRENTO: IL TABELLINO

REGGIO EMILIA – Weber 8, Galloway 24, Faye 5, Smith 12, Uglietti, Atkins 14, Black 3, Vitali 2, Grant 2, Chillo 7, Cipolla N.E., Bonaretti N.E. Coach: Priftis

AQUILA TRENTO- Hubb 9, Alviti 2, Niang 6, Forray 2, Cooke 2, Udom 3, Biligha 14, Grazulis 16, Mooney 10, Baldwin 11, Conti N.E. Coach: Galbiati

