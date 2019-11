Video/ Reggio Emilia Varese (81-74): highlights. Grissin bon di nuovo al successo

Nella 10^ giornata del Campionato di Serie A1 di basket, Reggio Emilia supera Varese con il risultato di 81-74 e conquista due punti fondamentali. Come si vede nel video di Reggio Emilia Varese, è stata ottima la prova di Fontecchio che mette a referto 19 punti grazie anche all’ottima assistenza di Upshaw e Vojvoda. Tra gli ospiti il migliore della gara, Clark con 23 punti, non riesce a regalare il successo ai suoi. La squadra di Caja parte forte grazie ad un grande Clark tanto che al 7′ siamo sul 13-20. Gli ingressi di Poeta e Vojvoda cambiano l’inerzia del match. I due, insieme a Fontecchio, calano un break di 10-0 per chiudere il primo periodo avanti sul 23-20. Reggio rientra in campo provando a limitare i danni in difesa. Ma i vari tentativi non portano ai risultati sperati tanto che sono 28 i punti nella seconda frazione che vedono il sorpasso ospite, 43-48. Il tutto grazie a Clark che arriva all’intervallo con 19 punti.

INTERVALLO

Nella ripresa la Grissin Bon rientra più convinta ed inizia la rimonta. Upshaw e Simmons fa salire di colpi la difesa e il match dopo 30’ è in parità 61-61. Nell’ultimo periodo Reggio prova a mettere i punti decisivi per staccare Varese con un ottimo Fontecchio 72-65 al 35’. La compagine ospite non molla e si riporta sotto con Jakovics e Mayo restando in partita 76-74. Nei minuti finali l’esperienza diventa decisiva. Johnson-Odom e Owens sono implacabili dalla lunetta per chiudere la gara.

VIDEO REGGIO EMILIA VARESE, HIGHLIGHTS





