Video/ Renate Arzignano (0-0) gol e highlights: le Pantere eliminano i Grifoni!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RENATE ARZIGNANO: LA SINTESI

Allo Stadio Città di Meda le squadre di Renate ed Arzignano Valchiampo si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Bianchini tentano di proporsi pericolosamente in zona offensiva con un tiro debole dalla distanza di Parigi verso il 12′. I minuti scorrono sul cronometro e i veneti continuano a fallire potenziali occasioni affidandosi ad uno scatenato Parigi. I padroni di casa allenati da mister Dossena tengono invece botta tramite le parate dell’attento portiere Furlanetto.

Nel secondo tempo sembrano essere i nerazzurri a ripartire nel modo migliore per provare a spezzare l’equilibrio e lamentano un mancato fallo fischiato dall’arbitro sul contatto avvenuto in area di rigore tra Menna e Grandolfo, giudicato regolare. Nell’ultima parte dell’incontro i lombardi controllano e gestiscono i giallocelesti, incapaci di colpire in maniera efficace.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Eugenio Scarpa, proveniente dalla sezione di Collegno, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Simonetti, Malotti e Silva da un lato, Molnar dall’altro. Il pareggio concretizzatosi al Città di Meda permette al Renate di qualificarsi al turno successivo dei playoff della Serie C mentre l’Arzignano Valchiampo conclude definitivamente la sua corsa stagionale alla Serie B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RENATE ARZIGNANO, IL TABELLINO

Renate-Arzignano Valchiampo 0 a 0

RENATE (4-3-3) – Furlanetto; Marano, Angeli, Silva, Possenti; Baldassin, Esposito, Squizzato; Anastasia, Nepi, Sorrentino. A disp.: Drago, Menna, Saporetti, Ciarmoli, Ermacora, Liserani, Malotti, De Leo, Simonetti, Artistico. All.: Dossena.

ARZIGNANO (4-3-1-2) – Saio; Cariolato, Piana, Molnar, Davi; Barba, Casini, Antoniazzi; Fantacci; Grandolfo, Parigi. A disp.: Morello, Pigozzo, Lattanzio, Nchama, Fyda, Bordo, Cester, Gemignani, Nannini, Bonetto, Lunghi, Tremolada, Belcastro, Tardivo, Milillo. All.: Bianchini.

Arbitro: Eugenio Scarpa (sezione di Collegno).

Ammoniti: 74′ Simonetti(R); 79′ Molnar(A); 81′ Malotti(R); 87′ Silva(R).

