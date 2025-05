VIDEO RENATE ARZIGNANO, POCHE EMOZIONI!

In Renate Arzignano sono i padroni di casa a pressare alto fin dall’inizio del match, abbiamo infatti subito una bella azione che mette Cali da solo davanti al portiere dopo un lancio dalla mediana che ha fatto saltare sui seggiolini i tifosi accorsi allo stadio. L’attaccante però spreca tutto colpendo in viso l’estremo difensore veneto.

Alla fine dei primi quarantacinque minuti di gioco il risultato rimane sullo 0-0, anche se c’è grande rammarico in casa per un colpo di testa mal indirizzato di Spedalieri. L’azione si sviluppa da corner dove il centrale difensivo riesce a svettare più in alto di tutti. Ma il suo tiro finisce facile tra le braccia del portiere che non deve neanche accennare ad una parata.

VIDEO RENATE ARZIGNANO, IL SECONDO TEMPO

Finisce a reti inviolate il match tra Renate e Arzignano, in una sfida equilibrata ma povera di vere emozioni sotto porta. Entrambe le squadre hanno provato a costruire gioco, ma è mancata la precisione nell’ultimo passaggio e la lucidità in zona offensiva.

Il Renate parte subito forte, cercando di imporre un pressing alto e sfiorando il gol con Cali, che però spreca una grande occasione calciando addosso al portiere in avvio. Poco dopo, Spedalieri ci prova di testa su corner, ma il colpo non è angolato e il portiere ospite blocca senza difficoltà. Nella ripresa è Delcarro ad andare vicino al vantaggio con una splendida azione personale: salta due uomini ma spara il pallone alto sopra la traversa nel momento decisivo.

