Video/ Renate Arzignano (0-3) gol e highlights: doppietta di Parigi! (Serie C, 24 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RENATE ARZIGNANO: LA SINTESI

Allo Stadio Mino Favini l’Arzignano supera in trasferta il Renate per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la sfida tarda a decollare ed i padroni di casa allenati da mister Colombo si affacciano pericolosamente in zona offensiva soltanto intorno al 20′ quando Anghileri spara largo di poco rispetto allo specchio della porta difesa da Boseggia. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Bentivoglio crescono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 38′ grazie alla rete messa a segno da Parigi, autore di un colpo di testa vincente approfittando di un preciso cross dalla destra.

Nel secondo tempo il copione non sembra cambiare rispetto a quanto ammirato sul finire della frazione di gioco precedente ed i giallocelesti trovano infatti il gol del raddoppio già al 48′ per merito di Faggioli, capitalizzando l’assist offertogli da Mattioli. Nell’ultima parte dell’incontro i veneti calano il tris all’80’ quando Parigi completa la doppietta personale segnando direttamente su calcio di punizione.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giorgio Di Cicco, proveniente dalla sezione di Lanciano, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Currarino e Gasperi da un lato, Davi e Milillo dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentatreesimo turno di campionato permettono all’Arzignano di salire a quota 39 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Renate non si muove, rimanendo fermo a 40 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RENATE ARZIGNANO: IL TABELLINO

Renate-Arzignano 0 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 38′, 80′ Parigi(A); 48′ Faggioli(A).

Assist: 48′ Mattioli(A).

RENATE (3-5-2) – Ombra; Bosisio, Possenti, Vimercati; Anghileri, Tremolada, Currarino, Vassallo, Acampa; Sorrentino, Bocalon. A disposizione: Fallani, Gasperi, Procaccio, Ghezzi, Alfieri, Pinzauti, D’Orsi, Ciarmoli, Ziu, Auriletto, Paudice, Bracaglia. Allenatore: Alberto Colombo.

ARZIGNANO (3-4-3) – Boseggia; Bordo, Milillo, Boffelli; Cariolato, Lakti, Casini, Davi; Mattioli, Parigi, Faggioli. A disposizione: Pigozzo, Botti, Bernardi, El Hilali, Menabò, Gemignani, Zanon, Piana, Antoniazzi, Centis, Baretta. Allenatore: Simone Bentivoglio

Arbitro: Giorgio Di Cicco (sezione di Lanciano).

Ammoniti: 19′ Davi(A); 44′ Currarino(R); 73′ Milillo(A); 83′ Gasperi(R).

