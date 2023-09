Video/ Renate Atalanta U23 (1-0) gol e highlights: Mondonico match-winner (20 settembre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS RENATE ATALANTA U23: PANTERE IMBATTUTE

Video, gol e highlights Renate Atalanta U23, gara valevole per la quarta giornata di Serie C Girone A, terminata con una vittoria di misura in favore delle Pantere. Un match che già nella prima mezz’ora si era delineato con due eventi fondamentali. Il primo è senza dubbio il gol di Mondonico che al settimo minuto sblocca l’incontro. A mettere ancora più in discesa le cose per il Renate ci pensa Masi, espulso per aver commesso un fallo a pochi metri dall’area di rigore. Dunque dopo appena 28 minuti, il Renate si trova avanti di un gol e anche di un uomo.

Questo facilita e non di poco la situazione sebbene l’Atalanta U23 provi il colpo a sorpresa, soprattutto con le conclusioni di Di Serio, De Nipoti e Cortinovis. Nulla di questo però riesce a scalfire il muro di Fallani e compagni: il Renate mette a referto la seconda vittoria in campionato che insieme ai due pareggi sale a otto punti da imbattuto. Perde invece per la seconda volta l’Atalanta U23 che dopo il ko interno con la Virtus Verona, ritorna alla sconfitta dopo il pareggio di Trento e la vittoria con la Giana Erminio.

VIDEO RENATE ATALANTA U23, IL TABELLINO

RENATE-ATALANTA U23 1-0

RETE:8′ Mondonico.

RENATE (3-5-2): Fallani; Auriletto, Mondonico, Possenti; Rolando (59′ Tremolada), Baldassin (64′ Gasperi), Esposito, Garetto (64′ Procaccio), Bracaglia; Sorrentino (74′ Sartore), Maletic (74′ Bianchimano)

A disposizione: Ombra, Munaretti, Alcibiade, Nicolini, Amadio, Currarino, Bosisio.

Allenatore: Massimo Pavanel.

ATALANTA U23 (3-4-1-2)

Vismara; Solcia, Masi, Bonfanti; Palestra (56′ Bernasconi), Awua (79′ Sidibe), Chiwisa (56′ Cortinovis), Ceresoli; Mallamo; Italeng (71′ De Nipoti), Di Serio.

A disposizione: Gelmi, Pardel, Del Lungo, Berto, Mendicino, Roaldsøy, Pagani, Colombo, Mora.

Allenatore: Francesco Modesto.

Arbitro: Gemelli di Messina.

Ammoniti: Solcia, Awua (A) e Esposito, Rolando, Bianchimano (R)

Espulsi: 28′ Masi (A).

