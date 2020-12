Video/ Renate Giana Erminio (4-0): highlights e gol. Poker nerazzurro! (Serie C)

VIDEO RENATE-GIANA ERMINIO (4-0): LA SINTESI

Allo Sport Village Piscine di Meda il Renate supera la Giana Erminio con un netto 4 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro le due squadre sembrano annullarsi a vicenda in cerca del varco giusto per colpire ma sono gli ospiti allenati dal tecnico Albè a rendersi realmente pericolosi per primi verso il 9′, quando la conclusione di Perna è stata parata da Gemello tra i pali. I minuti scorrono sul cronometro e le Pantere sembrano lentamente in grado di prendere in mano il controllo delle operazioni, tanto da riuscire a passare in vantaggio intorno al 21′ grazie alla rete messa a segno da Maistrello, su assist di Sala. I nerazzurri insistono e sfiorano un altro gol prima di trovare il vero raddoppio al 39′ per merito del solito Maistrello, autore quindi di una doppietta personale con un bel colpo di testa sugli sviluppi del corner battuto da Ranieri. Nel secondo tempo, iniziato con gli ingressi rispettivamente di Damonte per Silva da una parte e di Finardi e Pirola al posto di Marchetti e Perico dall’altra, i biancazzurri non sembrano essere in grado di reagire adeguatamente allo svantaggio nel corso di questa ripresa dato che rischiano grosso al 51′, quando Galuppini fallisce l’opportunità per siglare l’eventuale gol del tris definitivo su suggerimento di Guglielmotti. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa infine il subentrato De Sena, precisamente all’89’ a segnare il terzo gol per i suoi e, nel recupero al 90’+3′, è Sorrentino, anche lui inserito da poco, a chiudere definiviamente i conti. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Roberto Lovison, proveniente dalla sezione di Padova, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Ranieri ed Esposito da un lato, Finardi e Pirola dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quattordicesimo turno di campionato permettono al Renate di salire a quota 31 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Giana Erminio non si muove, rimanendo ferma con i suoi 13 punti.

IL TABELLINO

Renate-Giana Erminio 4 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 21′, 39′ Maistrello(R); 89′ De Sena(R); 90’+3′ Sorrentino(R).

RENATE (3-4-2-1) – Gemello; Anghileri, Silva, Possenti; Guglielmotti, Ranieri, Rada, Esposito; Galuppini, Kabashi; Maistrello. A disp.: Bagheria, Merletti, Marafini, Giovinco, Sorrentino, Santovito, Magli, Damonte, Confalonieri, De Sena, Marano All.: Diana.

GIANA ERMINIO (3-5-2) – Acerbis; Marchetti, Bonalumi, Montesano; Perico, Pinto, Capano, Maltese, Zugato; Perna, D’Ausilio. A disp.: Zanellati, Barazzetta, Finardi, Palazzolo, Rossini, All.: Albè.

Arbitro: Roberto Lovison (sezione di Padova).

Ammoniti: 24′ Ranieri(R); 53′ Esposito(R); 67′ Finardi(G); 90’+2′ Pirola(G).

