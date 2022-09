Video/ Renate Juventus U23 (3-2) gol e highlights: la reazione non basta! (Serie C)

VIDEO RENATE JUVENTUS U23 (3-2): I BIANCONERI TENTANO LA RIMONTA

Finisce 3 a 2 la sfida tra Renate e Juventus U23, ricca di gol e colpi di scena. Ad aprire le marcature lo sfortunato autogol di Cudrig, dopo il quale i bianconeri hanno sfiorato il pareggio in più occasioni. Clamorosa la chance avuta al 33′, quando Rafia ha calciato al volo trovando però l’ottima risposta di Drago. Sulla ribattuta è arrivato Muharemovic a cercare di buttare la palla in rete ma ancora il portiere avversario ha salvato tutto. Al 38′ è arrivato il 2 a 0 dei padroni di casa con Marano. Il centrocampista ha battuto in rete di sinistro dall’altezza del dischetto con un rasoterra imprendibile per Senko dopo vari errori in fase difensiva per i bianconeri.

RENATE JUVENTUS U23: CHE FINALE!

Il secondo tempo tra Renate e Juventus U23 ha offerto emozioni e spettacolo. Al 58′, su un tiro dalla distanza di Baldassin, Stramaccioni ha toccato con il braccio, venendo ammonito e lasciando i bianconeri in 10. Sul dischetto Malotti non ha sbagliato. Nonostante la gara sembrasse finita, la reazione bianconera è arrivata: al 79′ ha riaperto tutto un calcio di rigore per i bianconeri. Dopo un calcio d’angolo battuto da Rafia verso il centro, la palla ha sbattuto sul braccio di Anghileri: sul dischetto si è presentato Rafia che non ha sbagliato. All’86’ ancora i bianconeri con Sekulov su un pallone perso da Squizzato in area. Negli istanti finali pericolosissimo ancora Sekulov ma il match è finito 3 a 2.

VIDEO RENATE JUVENTUS U23: IL TABELLINO

Renate-Juventus U23 3-2

Reti: 14′ aut. Cudrig, 38′ Marano, 59′ Malotti, 80′ Rafia, 85′ Sekulov

Renate: Drago; Angeli, Anghileri, Morachioli, Baldassin, Malotti (82′ Ghezzi), Rossetti (60′ Maistrello), Silva, Marano (60′ Simonetti) , Colombini (34′ Ermacora), Esposito (82′ Squizzato). All. Dossena. A disposizione: Furlanetto, Menna, Gavazzi, Sgarbi, Larotonda, Possenti.

Juventus U23 (4-3-3): Senko, Turicchia, Muharemovic, Stramaccioni, Verduci (87′ Lipari); Sersanti, Bonetti (60′ Nzouango), Besaggio (71′ Palumbo); Cudrig (71′ Sekulov), Rafia, Da Graca (45′ Cerri). All. Brambilla. A disposizione: Raina, Daffara, Zuelli, Cotter, Iocolano, Citi.

Arbitro: Iannello (Messina).

