Video/ Renate Lumezzane (0-1) gol e highlights: segna Spini nel finale! (Serie C, 10 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RENATE LUMEZZANE: LA SINTESI

Allo Stadio Mino Favini il Lumezzane supera in trasferta il Renate per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la gara tarda ad entrare nel vivo e gli ospiti allenati dal tecnico Franzini si affacciano in zona d’attacco soltanto al 28′ con una conclusione di Iori bloccata dall’estremo difensore avversario Fallani. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore fallendo una buona opportunità verso il 41′ con uno spunto provato da Malotti.

Nel secondo tempo i padroni di casa guidati da mister Colombo provano a invertire il trend della frazione di gioco precedente andando al tiro con Bocalon al 48′ ma sul fronte opposto Malotti risuona la carica per i suoi al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro i Valgobbini riescono a passare in vantaggio al 71′ grazie alla rete messa a segno da Spini, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Capelli.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giorgio Bozzetto, proveniente dalla sezione di Bergamo, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Alcibiade da un lato, Pisano dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo venticinquesimo turno di campionato permettono al Lumezzane di salire a quota 38 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Renate non si muove, rimanendo fermo a 29 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RENATE LUMEZZANE: IL TABELLINO

Renate-Lumezzane 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 71′ Spini(L).

Assist: 71′ Capelli(L).

RENATE (3-4-3) – Fallani; Vimercati, Alcibiade, Bosisio; Tremolada, Baldassin, Esposito, D’Orsi; Currarino, Bocalon, Pinzauti. A disposizione: Ombra, Possenti, Gasperi, Anghileri, Procaccio, Alfieri, Acampa, Paudice, Bracaglia, Sorrentino. All.: Colombo.

LUMEZZANE (4-3-3) – Filigheddu; Moscati, Pisano, Pogliano, Righetti; Spini, Taugourdeau, Calì; Malotti, Iori, Capelli. A dispopsizione: Greco, Rizzo, Deratti, Gerbi, Basso Ricci, Pesce, Parodi, Dalmazzi, Poledri, Scremin, Cannavò, Tortelli. All.: Franzini.

Arbitro: Giorgio Bozzetto (sezione di Bergamo).

Ammoniti: 16′ Pisano(L); 90’+3′ Alcibiade(R).

