Video/ Renate Matelica (1-1): highlights e gol. Passano i nerazzurri!

VIDEO RENATE-MATELICA (1-1): LA SINTESI

Allo Stadio Città di Meda le squadre di Renate e Matelica si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti guidati da mister Virgili ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva verso il 6′ quando Moretti non impatta la sfera di testa da distanza ravvicinata. Sul fronte opposto i padroni di casa allenati dal tecnico Diana faticano a rispondere sparando anche malamente con Guglielmotti dal limite al 10′. I minuti scorrono sul cronometro ed il Matelica si ritrova costretto ad effettuare una sostituazione prematura rimpiazzando Mbaye con Alberti già al 15′ a causa di un infortunio. Il Renate cresce con Kabashi, Guglielmotti e Nocciolini riuscendo quindi a mettere a segno la rete del vantaggio proprio grazie a Kabashi verso il 35′, sfruttando un errore commesso da Balestrero.

Nel secondo tempo i lombardi sembrano cominciare bene la ripresa ma a sorpresa i marchigiani trovano il gol del pareggio al 58′ per merito di Volpicelli, autore di una grande azione personale. Nell’ultima parte dell’incontro sia Maistrello che Kabashi falliscono due possibilità importantei tra il 72′ e l’82’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Bitonti, proveniente dalla sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Possenti, Guglielmotti, Maistrello e Silva da un lato, De Santis, Alberti e Balestrero dall’altro. Il pareggio, in virtù anche dell’1 a 1 maturato nella gara d’andata, consente al Renate di qualificarsi al turno successivo dei playoff mentre il Matelica viene eliminato dalla corsa alla Serie B.

IL TABELLINO

Renate-Matelica 1 a 1 (p.t. 1-0. AND.: 1-1)

Reti: 35′ Kabashi(R); 58′ Volpicelli(M).

RENATE (3-5-2) – Gemello; Silva, Damonte, Possenti; Guglielmotti, Ranieri, Kabashi, Rada, Anghileri; Galuppini, Nocciolini. A disp.: Bagheria, Magli, Santovito, Burgio, Lakti, Langella, Vicente, Maistrello, Giovinco. All.: Diana.

MATELICA (4-3-3) – Martorel; Tofanari, De Santis, Di Renzo, Seminara; Pizzutelli, Mbaye, Balestrero; Leonetti, Volpicelli, Moretti. A disp.: Minerva, Mosca, Sansaro, Barbarossa, Ruani, Santamarianova, Alberti. All.: Virgili (indisponibile Colavitto).

Arbitro: Bitonti (sezione di Bologna).

Ammoniti: 27′ De Santis(M); 37′ Possenti(R); 60′ Gugliemotti(R); 78′ Maistrello(R); 79′ Alberti(M); 87′ Silva(R); 90’+2′ Balestrero(M).

