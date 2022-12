Video/ Renate Novara (1-0) gol ed highlights: Possenti per il sesto posto!

Video Renate Novara che regala una sfida piena di emozioni fin dalle prime battute dell’incontro. Ritmi più bassi all’inizio ma salendo nei minuti salgono anche il ritmo e di conseguenza le occasioni create dalle due formazioni. A sbloccarla è Possenti che approfitta di un ottimo cross da parte di Baldassin per insaccare alle spalle del portiere ospite. Tante ammonizioni, complice l’agonismo messo in campo oggi dalle due formazioni, che si danno battaglia ed i cartellini ne sono la prova. Uno degli ammoniti lascia anzitempo la gara, si tratta di Rocca: sostituito al minuto 45.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: "manita" Foggia, Turris ko

Chi invece lascia il campo a causa di un doppio giallo, preso al minuto 31esimo minuti di gioco ed al 22esimo del secondo tempo, è Bertoncini. Doppia ammonizione e Novara in dieci uomini per il proseguo della partita. Resto del match molto vivace con Galuppini che cerca uno dei più classici gol dell’ex senza riuscirci venendo poi sostituito nel finale di gara. Spazio anche per Pablo Gonzalez nel forcing finale che però non basta. Renate sale a quota 33 punti ed aggancia il sesto posto in classifica.

Diretta/ Taranto Monopoli (risultato finale 0-0): derby a reti bianche!

CLICCA QUI PER IL VIDEO RENATE NOVARA: GOL ED HIGHLIGHTS

VIDEO RENATE NOVARA: IL TABELLINO

RENATE: Anghileri M., Baldassin L. (dal 43′ st La Rotonda D.), Drago G. (Portiere), Esposito G., Ghezzi A., Maistrello T., Marano F. (dal 34′ st Squizzato N.), Menna D., Possenti M. (dal 35′ st Angeli M.), Silva J., Sorrentino D. (dal 18′ st Simonetti L.). A disposizione: Angeli M., Bertini S., Furlanetto A. (Portiere), La Rotonda D., Maccari, Rossetti S., Simonetti L., Squizzato N., Zalli E.

NOVARA: Bertoncini D., Bortolussi M., Calcagni R., Galuppini F. (dal 36′ st Gonzalez P. A.), Khailoti O., Marginean I., Masini P. (dal 19′ st Ranieri R.), Peli L. (dal 27′ st Ciancio S.), Pissardo M. (Portiere), Rocca M. (dal 1′ st Tavernelli C.), Urso O. (dal 37′ st Benalouane Y.). A disposizione: Amoabeng F., Benalouane Y., Bonaccorsi S., Carillo L., Ciancio S., Di Munno A., Diop B., Fragomeni K., Gonzalez P. A., Lando D. (Portiere), Lanzarotti M., Menegaldo T. (Portiere), Ranieri R., Tavernelli C.

Diretta/ Audace Cerignola Monterosi Tuscia (risultato finale 3-0): la chiude Ligi

Reti: al 35′ pt Possenti M. (Renate) .

Ammonizioni: al 37′ pt Esposito G. (Renate), al 39′ pt Silva J. (Renate), al 44′ pt Marano F. (Renate), al 31′ st Ghezzi A. (Renate) al 22′ pt Rocca M. (Novara), al 31′ pt Bertoncini D. (Novara).

Espulsioni: al 22′ st Bertoncini D. (Novara).











© RIPRODUZIONE RISERVATA