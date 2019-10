Video/ Renate Novara (1-1): highlights e gol. Anghileri trova il pareggio

Renate e Novara si dividono equamente la posta nel match disputato allo stadio “Città di Meda” e valevole per il turno infrasettimanale del girone A della Serie C: 1-1 il punteggio finale tra le compagini allenate rispettivamente da Aimo Diana e Simone Banchieri e per effetto delle reti segnate dal piemontese Bortolussi al 42’ del primo tempo e di quella del pareggio realizzata da Aghileri subito al terzo minuto della ripresa. Per il resto la sfida è stata molto equilibrata e, a dire il vero, senza grandissimi spunti anche se interpretata con buon ritmo sin dall’inizio con i ragazzi di Banchieri che si fanno leggermente preferire anche in virtù di un tasso tecnico leggermente maggiore e quelli di Diana che invece provano a ribattere colpo su colpo anche se mancano poi in fase di finalizzazione. La rete a sorpresa di Bortolussi alla fine della prima frazione sembrava poter spezzare l’equilibrio del match e invece i nerazzurri di casa sono stati bravi a riacciuffarlo subito con Anghileri, trai migliori dei suoi, a inizio secondo tempo: stesso leitmotiv nel secondo tempo anche se al 79’ il portiere di casa, Satalino, esce alla grande su Capanni e sbroglia una situazione complicata che poteva valere la vittoria per gli azzurri. Con questo pareggio sale a quota 21 e continua il suo campionato di testa mentre il Novara va a 18 ma manca l’aggancio proprio coi lombardi.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara giocata allo stadio “Città di Meda”, i tecnici di Renate e Novara hanno commentato le prestazioni delle rispettive squadra in mixed zone. Per quanto riguarda Aimo Diana, tecnico dei nerazzurri, il bicchier è pieno vista la caratura dell’avversario affrontato: “Il Novara è sicuramente una squadra di alto livello, al pari della Carrarese e dell’Alessandria ma noi possiamo cominciare a pensare di poterci stare in questa serie” ha detto, spiegando di essere più contento anche di quando il Renate ha vinto 3-0 col Gozzano. “In altre partite abbiamo anche dominato, ma oggi abbiamo fatto davvero una buona prova, giocato negli spazi come piace a me e siamo mancati solo nella finalizzazione imponendo il nostro gioco contro una squadra forte” ha continuato Diana, rammaricandosi solo di aver avuto poco tempo per preparare questa gara e che ora toccherà recuperare energie. Sull’altro fronte pure Simone Banchieri, tecnico del Novara, è parso soddisfatto negli spogliatoi: “La cosa che mi piace sottolineare è che si tratta di un punto guadagnato contro questa squadra: siamo anche andati vicini alla vittoria con Capanni ma soprattutto non abbiamo mai rischiato di subire” ha detto il coach novarese ricordando la partita seria fatta dai suoi come era accaduto pure col Pontedera. “Bella partita in fondo, certo ci dispiace non aver vinto ma prendiamo volentieri il punto perché su questo campo non sarà facile per nessuno conquistarli” ha concluso Banchieri elogiando il Renate.

