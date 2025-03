VIDEO RENATE PADOVA: LA PARTITA

Video Renate Padova che ha inizio con poche emozioni nei primi minuti della partita punto la gara si stappa con il gol firmato dall’ex Perugia Buonaiuto, abile a sfruttare un cross preciso da parte di Capelli. Il Renate non demorde e nel giro di due minuti ribalta la situazione con un super Michele Calì. Dapprima il centrocampista ex Lumezzane firma la rete, mentre poi sulla sua conclusione da fuori il più veloce a ribattere in porta è Delcarro. La prima frazione di gioco termina con il risultato di 2-1. Gran bel primo tempo con il Renate che si trova sopra nel risultato.

Secondo tempo pieno di emozioni tra Renate e Padova. La rete del 3-1 in casa Renate arriva grazie alla conclusione di fuori del centrocampista Michele Calì. L’esultanza della formazione bombarda dura appena 5 minuti, con Bortolussi, entrato dalla panchina al posto di Fusi, che riapre la gara per un finale incandescente. Il Padova ci prova fino all’ultimo ma il Renate si difende bene vincendo contro la capolista con il risultato di 3-2. Renate che sale in classifica a quota 44 mentre il Padova rimane al primo posto con 72 punti, in attesa di scoprire il risultato del Vicenza seconda in classifica.

VIDEO RENATE PADOVA: GOL E HIGHLIGHTS