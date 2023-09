Video/ Renate Pro Vercelli (1-1) gol e highlights: Baldassin risponde a Condello (Serie C, 10 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RENATE PRO VERCELLI: LA SINTESI

Allo Stadio Mino Favini di Meda le squadre di Renate e Pro Vercelli si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Dossena si affacciano pericolosamente in zona offensiva intorno all’11’ con un colpo di testa di Nepi finito di pochissimo fuori dallo specchio della porta. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Pavanel collezionano una serie di opportunità fallite con Garetto al 24′, Currarino al 27′ e Sorrentino al 44′ oltre a vedersi annullare un gol per fuorigioco sempre con Currarino al 32′.

Nel secondo tempo i nerazzurri ci credono centrando la traversa con Bracaglia al 52′ ma perdono prematuramente per infortunio Esposito, rimpiazzato da Gasperi già al 58′, ed i piemontesi riescono invece a passare in vantaggio al 60′ grazie alla rete messa a segno da Condello, la prima tra i professionisti, sfruttando l’assist offertogli dal suo compagno Maggio.

Nell’ultima parte dell’incontro le pantere si disperano quando colgono un palo al 77′ con Auriletto soprattutto ma trovano il gol del pari definitivo al 90’+3′ per merito di Baldassin. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Zoppi, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Santoro e Fiumanò tra gli ospiti. Il punto conquistato in questo secondo turno di campionato permette sia al Renate che alla Pro Vercelli di salire a quota 4 nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RENATE PRO VERCELLI: IL TABELLINO

Renate-Pro Vercelli 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 60′ Condello(P); 90’+3′ Baldassin(R).

Assist: 60′ Maggio(P).

RENATE (4-3-3) – Fallani; Amadio, Auriletto, Possenti, Bracaglia; Garetto, Esposito, Currarino; Sartore, Sorrentino, Rolando. A disp.: Ombra, Gasperi, Procaccio, Alcibiade, Baldassin, Mondonico, Nicolini, Ciarmoli, Tremolada, Gobbo, Bianchimano. All.: Pavanel.

PRO VERCELLI (4-3-3) – Rizzo; Iezzi, Camigliano, Fiumanò, Rodio; Santoro, Emmanuello, Iotti; Petrella, Nepi, Maggio. A disp.: Valentini, Carosso, Comi, Condello, Spavone, Haoudi, Contaldo, Gheza, Louati, Rutigliano, Niang, Parodi, Seck, Pesce, Sarzi Puttini. All.: Dossena.

Arbitro: Andrea Zoppi (sezione di Firenze).

Ammoniti: 22′ Santoro(P); Fiumanò(P).