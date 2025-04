VIDEO RENATE TRIESTINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio la Triestina fa il colpaccio vincendo in trasferta per 1 a 0 contro il Renate. Nel primo tempo le Pantere ruggiscono immediatamente in avvio senza però capitalizzare sia con Calì che con Bonetti intorno al 9′.

Nemmeno il loro collega Riviera si dimostra più preciso calciando alto da buona posizione verso il 23′ ed i friulani suonano la carica soltanto al 31′ con una conclusione inefficace provata da Strizzolo. In apertura di secondo tempo i biancorossi evitano il peggio mantenendo invariato l’equilibrio di partenza quando Frare effettua un intervento decisivo per fermare nel migliore dei modi la giocata tentata da Ghezzi e Delcarro al 54′.

Nel finale i nerazzurri restano increduli nell’assistere al palo centrato da Spedalieri al 75′ e gli alabardati non si fanno pregare per sbloccare piuttosto il punteggio una volta per tutte con il gol realizzato da Ionita, protagonista di un colpo di testa vincente sul calcio di punizione battuto da D’Urso, all’80’.

Questa importante vittoria conquistata nel trentacinquesimo turno di campionato assegna tre punti alla Triestina che tocca così quota 36 nella classifica del girone A della Serie C stagione 2024/2025. La sconfitta non permette invece al Renate di andare oltre i suoi 53 punti già posseduti.

