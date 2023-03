Video/ Renate Triestina (1-4) gol ed highlights: alabardati credono nella salvezza!

Video Renate Triestina che regala un primo tempo non adatto ai deboli di cuore. All’interno dei primi 45 minuti succede di tutto, si inizia con il cartellino giallo per un brutto fallo in ritardo di Angeli ed il successivo cartellino, in favore della Trestina, per l’ex giocatore del Frosinone Paganini. Tra il minuto 25 ed il minuto 28 succede praticamente di tutto: Renate che si porta avanti con la girata di tacco del difensore Jacopo Silva. Grande gol per il trentunenne che sblocca la gara ma soltanto per un minuto; Triestina che si riporta sul pari dopo il gol di Marco Crimi, iniziato dopo un’azione insistita di Mbakogu sulla sinistra e i dribbling all’interno dell’area di rigore del giocatore scuola a Roma Salvatore Pezzella. Palla al secondo palo, sbuca l’ex giocatore di Bologna ed Entella e gara sul pari. Passano soltanto 60 secondi e un rilancio dalla difesa favorisce l’aggancio di petto di Pezzella che con un tocco preciso e morbido buca Drago.

Se i primi 45 minuti sono stati molto avvincenti, si può dire lo stesso dei secondi con la Triestina che realizza ancora due gol. Firma il suo secondo gol in campionato il difensore centrale ex Pro Vercelli Masi, abile a sfruttare un’occasione all’interno dell’area di rigore. Nel finale tocca al bomber Adorante che, dopo soltanto due minuti dal suo ingresso, firma e chiude la pratica con il risultato finale di 1-4.

VIDEO RENATE TRIESTINA: IL TABELLINO

RENATE: Drago G. (Portiere), Ermacora F., Angeli M. (dal 35′ st Saporetti S.), Silva J., Possenti M., Baldassin L., Esposito G., Squizzato N. (dal 36′ st Marano F.), Malotti M., Nepi A. (dal 33′ pt Artistico G.), Anastasia E.. A disposizione: Artistico G., Ciarmoli L., Colombini L., Furlanetto A. (Portiere), Manzolini L., Marano F., Nelli J., Saporetti S., Simonetti L.

TRIESTINA: Matosevic K. (Portiere), Ciofani M. (dal 19′ st Malomo A.), Masi A., Piacentini M., Germano U., Crimi M. (dal 20′ st Lollo L.), Celeghin E., Pezzella S. (dal 7′ st Tavernelli C.), Paganini L., Tessiore A. (dal 8′ st Felici M.), Mbakogu J. (dal 42′ st Adorante A.). A disposizione: Adorante A., Felici M., Ghislandi D., Gori M., Lollo L., Lovisa A., Malomo A., Mastrantonio D. (Portiere), Minesso M., Pozzi A. (Portiere), Rocchetti Y., Sarzi D., Tavernelli C.

Reti: al 25′ pt Silva J. (Renate) al 27′ pt Crimi M. (Triestina) , al 28′ pt Pezzella S. (Triestina) , al 23′ st Masi A. (Triestina) , al 44′ st Adorante A. (Triestina) .

Ammonizioni: al 11′ pt Angeli M. (Renate), al 45’+1 st Marano F. (Renate), al 45’+5 st Ermacora F. (Renate) al 19′ pt Pezzella S. (Triestina), al 45′ pt Masi A. (Triestina), al 35′ st Piacentini M. (Triestina).

