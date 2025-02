VIDEO RENATE VICENZA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Mino Favini di Meda il Vicenza non si ferma sconfiggendo in trasferta anche il Renate per 1 a 0. Nel primo tempo i nerazzurri sembrano cominciare la gara in maniera propositiva sparando sopra la traversa subito al 10′ con Esposito.

I biancorossi cercano di non lasciarsi impressionare e macinano terreno fino a concludere tuttavia senza l’adeguata precisione al 38′ tramite uno spunto di Della Latta. Nel secondo tempo la squadra del tecnico Vecchi cerca di cambiare marcia sebbene il tiro di Della Morte venga murato all’istante verso il 48′ ed è invece l’estremo difensore delle Pantere Ombra a scongiurare il pericolo portato da Morra intorno al 50′.

Nel finale i lombardi falliscono un paio di chances importanti con Spedalieri all’87’ e De Leo all’89’ considerando il gol del vantaggio trovato nel recupero al 90’+7′ con l’aiuto di Costa, su calcio piazzato, da Leverbe, espulso per doppia ammonizione qualche attimo più tardi.

VIDEO RENATE VICENZA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS