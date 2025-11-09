Video Renate Virtus Verona (risultato finale 1-0) gol e highlights della gara valida per la tredicesima giornata del girone A della Serie C 2025/2026.
VIDEO RENATE VIRTUS VERONA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Mino Favini di Meda il Renate ha la meglio sulla Virtus Verona vincendo per 1 a 0. Nel primo tempo la partita resta inizialmente su ritmi abbastanza compassati e bisogna infatti aspettare il 21′ perchè Patanè vada alla conclusione per i veneti, sebbene Nobile non si lasci cogliere di sorpresa fra i pali.
I nerazzurri si fanno quindi a loro volta vedere in attacco verso il 29′ con uno spunto di Mastromonaco disinnescato dall’estremo difensore Sibi ma riescono comunque a spezzare l’equilibrio di partenza tramite il gol segnato alla mezz’ora da Ruiz Giraldo, bravo a capitalizzare sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Ancora Nobile risponde poi presente sulla nuova sortita offensiva proposta al 35′ da Pagliuca, in evidenza con un colpo di testa. Nel secondo tempo i lombardi vengono fermati in corner al 53′ con Bonetti e neanche Pagliuca riesce a fare di meglio al 55′ per i rossoblu.
Nel finale Bulevardi si dispera al 62′ quando Nobile interviene sventando la minaccia da lui portata alla retroguardia avversaria andando a caccia del pareggio ed Auriletto sfiora invece la potenziale rete del raddoppio definitivo al 76′ con una soluzione di testa.
Questo risultato conferisce al Renate tre nuovi punti che sono utili per salire a quota diciassette nella classifica del girone A. La sconfitta incolla invece la Virtus Verona a undici punti dopo la tredicesima giornata della Serie C 2025/2026.