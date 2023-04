Video/ Renate Virtus Verona (1-1) gol e highlights: a segno Sorrentino e Gomez!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RENATE VIRTUS VERONA: LA SINTESI

Allo Stadio Città di Meda le squadre di Renate e Virtus Verona si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la sfida tarda a decollare ed i padroni di casa guidati dal tecnico Dossena tentano di affacciarsi in area avversaria con uno spunto di Artistico ben contenuto dalla difesa al 25′. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Fresco perdono prematuramente Vesentini, rimpiazzato da Tallarico a causa di un infortunio. Le Pantere falliscono una buona opportunità con il solito Artistico al 30′.

Video/ Pro Sesto Pergolettese (0-1) gol e highlights: decide Varas! (Serie C)

Nel secondo tempo i rossoblu ripartono forte ed infatti riescono a passare in vantaggio al 49′ grazie alla rete messa a segno da Juanito Gomez con un colpo di testa su assist da calcio d’angolo di Lonardi. Nell’ultima parte dell’incontro i nerazzurri ripristinano l’equilibrio con il gol trovato da Sorrentino, su suggerimento di Baldassin, al 62′ ed i veneti centrano inutilmente il palo al 75′ con Casarotto.

DIRETTA/ Virtus Francavilla Picerno (risultato finale 0-1): Garcia la decide al 91'!

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Sacchi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Artistico e Sorrentino da un lato, Talarico dall’altro. Il punto conquistato in questo trentasettesimo turno di campionato permette al Renate di salire a quota 50 ed alla Virtus Verona di portarsi a 55 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RENATE VIRTUS VERONA, IL TABELLINO

Renate-Virtus Verona 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 49′ Gomez(V); 62′ Sorrentino(R).

RENATE – Furlanetto, Angeli, Anastasia, Baldassin, Malotti, Possenti, Nelli, Silva, Marano, Esposito, Artistico. Allenatore: Dossena.

DIRETTA/ Messina Juve Stabia (risultato finale 1-0): 100' di fuoco, decide Ferrini!

VIRTUS VERONA – Sibi, Tronchin, Daffara, Ruggero, Lonardi, Kristoffersen, Faedo, Vesentini, Casarotto, Munaretti, Fabbro. Allenatore: Fresco.

Arbitro: Sacchi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 38′ Artistico(R); 41′ Talarico(V); 64′ Sorrentino(R).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RENATE VIRTUS VERONA















© RIPRODUZIONE RISERVATA