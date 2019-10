Video/ Rende-Cavese (0-1): highlights e gol, crisi senza fine per i rennitani

Il video con i gol e gli highlights di Rende-Cavese 0-1 contiene le immagini salienti del match valevole per la nona giornata di Serie C girone C che ha riservato un’altra amarezza, l’ennesima, per i rennitani che non riescono proprio a schiodarsi dall’ultimo posto in classifica. Il cambio di allenatore con l’avvicendamento in panchina tra Andreoli e Tricarico non ha sortito gli effetti sperati dalla dirigenza del club calabrese che continua ad arrancare con appena due punti raccolti in questo inizio campionato disastroso per usare un eufemismo. In compenso la squadra allenata da Campilongo ottiene una vittoria preziosissima – la prima in trasferta – grazie alla quale prende le distanze dalla zona play-out e può guardare al futuro con un po’ più di ottimismo e tranquillità. L’uomo del giorno per la Cavese si chiama Domenico Germinale, il gol decisivo porta infatti la firma della punta classe 1987 che a nove minuti dal novantesimo trafigge Savelloni e regala i tre punti ai suoi. All’estremo difensore non si possono però imputare colpe per la settima sconfitta in stagione: se Russotto, Polito (che ha fatto il suo esordio subentrando all’infortunato Marzorati), Sandomenico e Sainz Maza non sono riusciti a scrivere il loro nome tra i marcatori il merito è soprattutto delle parate compiute dal portiere romano che non è – ancora – attrezzato per i miracoli e se la difesa del Rende ha più buchi di una gruviera non può farci proprio nulla. È comunque doveroso elogiare anche la prestazione del suo omologo Bisogno che ha dato un contributo non indifferente quando il punteggio era ancora sullo 0-0 e ha salvato Polito da un autogol che avrebbe rovinato il giorno del debutto, uno di quelli che difficilmente si dimenticano e rappresentano una tappa molto importante nel percorso di crescita di un ragazzo che ha compiuto da poco 19 anni e al quale auguriamo una lunga carriera, possibilmente nelle categorie superiori alla C.

VIDEO RENDE-CAVESE 0-1, IL TABELLINO

RENDE-CAVESE 0-1 (0-0)

RENDE (4-3-3): Savelloni; Vitofrancesco, Bruno, Germinio, Origlio (53′ Morselli); Blaze, Collocolo (67′ Ndiaye), Rossini; Giannotti (66′ Vivacqua), Murati, Scimia (84′ Vigolo). All. Andrea Tricarico.

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Matino, Rocchi, Marzorati (8′ Polito), D’Ignazio; Bulevardi, Favasuli (71′ Guadagno), Nunziante (58′ Sainz Maza); Addessi, El Ouazni (71′ Germinale), Russotto (58′ Sandomenico). All. Salvatore Campilongo.

ARBITRO: Giuseppe Collu (sez. di Cagliari).

AMMONITI: Bruno (R), Bulevardi (C), Rossini (R), Vivacqua (R), Polito (C).

RECUPERO: 1′ pt e 5′ st.

MARCATORI: 81′ Germinale (C).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI RENDE-CAVESE 0-1 (da elevensports.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA