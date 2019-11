Video/ Rende-Monopoli (1-2): highlights e gol, gabbiani di nuovo vincenti (Serie C)

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Rende-Monopoli 1-2, partita valevole per la 13^ giornata di Serie C girone C. Dopo aver ottenuto 4 punti nelle precedenti 2 gare i rennitani sembravano essere finalmente usciti dal tunnel che avevano imboccato a inizio stagione, invee è arrivata la nona sconfitta stagionale per gli uomini di Tricarico che si sono dovuti inchinare ai gabbiani che hanno centrato la seconda vittoria consecutiva e sono saliti così al terzo posto in classifica, scavalcando il Potenza tramortito dalla Reggina nello scontro diretto per il primato. Sul campo neutro del Razza di Vibo Valentia – il Lorenzon è indisponibile per ristrutturazione – gli “ospiti” mettono subito il match sui binari giusti con l’uno-due di Fella e Cuppone che violano la porta di Savelloni e lanciano in orbita i biancoverdi. Sembra l’ennesima giornata storta per i “padroni di casa” – che pure sullo 0-1 erano andati a un passo dal pari con Ndiaye – ma sul finire della prima frazione di gioco Rossini accorcia le distanze sugli sviluppi di un calcio piazzato e riapre la contesa. Pochissime emozioni nella ripresa con i giocatori di Scienza che pensano a tenere gli avversari il più lontano possibile dalla porta di Antonino, la compagine calabrese ci prova a chiudere in avanti ma non trova il guizzo necessario per evitare il KO.

VIDEO RENDE-MONOPOLI 1-2, IL TABELLINO

RENDE-MONOPOLI 1-2 (1-2)

RENDE (4-3-3): Savelloni; Vitofrancesco, Germinio, Bruno, Blaze; Murati (55′ Loviso), Ndiaye (55′ Collocolo), Scimia (80′ Godano); Rossini (72′ Morselli), Vivacqua, Giannotti. All. Andrea Tricarico.

MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Tazzer (61′ Tuttisanti), De Franco, Ferrara; Rota, Carriero (62′ Mercadante), Giorno, Piccinni, Antonacci (76′ Mariano); Cuppone (76′ Pecorini), Fella (71′ Salvemini). All. Giuseppe Scienza.

ARBITRO: Nicolò Marini (sez. di Trieste).

AMMONITI: Tazzer (M), Ndiaye (R), Giannotti (R), Murati (R), Piccinni (M), Mercadante (M).

RECUPERO: 1′ pt e 3′ st.

MARCATORI: 12′ Fella (M), 19′ Cuppone (M), 37′ Rossini (R).

