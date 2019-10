Video/ Rennes Cluj (0-1): highlights e gol. Decide Deac! (Europa league)

Colpo potenzialmente decisivo in chiave qualificazione del Cluj in casa di un Rennes che si complica da subito la vita, col portiere Mendy che combina subito disastri gestendo il pallone coi piedi. Arriva un fallo su chiara occasione da gol che costa l’espulsione. Entra il 16enne Bonnet che deve subito capitolare sulla conseguente punizione trasformata da Deac. Sarà il gol partita, il Rennes non rinuncia a cercare il pareggio anche in inferiorità numerica e al 26′ può battere un calcio di rigore per fallo di Boli su Honou. Dal dischetto va Niang che calcia però malamente fuori, graziando i romeni. Che riprendono il pallino del gioco, sfruttando l’uomo in più e rendendosi pericolosi con Djokovic.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa ripresenta clamorosamente lo stesso copione. Stavolta il rinvio lo sbaglia Bonnet, che costringe Camavinga all’intervento kamikaze. In nove contro undici il Cluj può fare davvero il bello e il cattivo tempo, ma Djokovic manca ancora il raddoppio. E nel finale anche i romeni perdono un uomo per espulsione, per la doppia ammonizione di Susic. Il Rennes però non ne ha più e scivola a -5 dal Cluj e a -6 dal Celtic che batte in extremis la Lazio: per i transalpini la qualificazione ai sedicesimi di Europa League sembra ormai una chimera, il Cluj proverà a fare il bis contro i francesi in casa per poi giocarsi il match point in casa della Lazio, provando clamorosamente a qualificarsi in un girone che li vedeva partire in quarta fascia.

