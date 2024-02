Video/ Rennes Milan (3-2) gol e highlights: Bourigeaud sigla una tripletta ma non basta (22 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RENNES MILAN (3-2): LA PARTITA

Il Rennes supera il Milan per tre reti a due nella gara di ritorno dei play-off di Europa League ma deve abbandonare la competizione visto che i rossoneri vinsero all’andata per tre reti a zero. Gara divertente e ricca di occasioni che hanno evidenziato ancora una volta le difficoltà difensive della compagine guidata da Pioli. Santamaria serve il compagno di squadra che dal limite tira forte e supera Magnain, i francesi passano avanti dopo dieci minuti di gara. Theo Hernandez crossa e Jovic di testa sigla il pari. Kalimuendo da due passi, Maignan salva grazie ad un grande intervento.

Terrier si posizione bene in area e subisce il fallo da Kjaer, il direttore di gara indica il dischetto. Bourigeaud calcia angolato e raddoppia. Il Milan non ci sta e la riprende quasi subito con Leao in contropiede, il portoghese in precedenza aveva sprecato una ghiotta occasione. Kalimuendo ci va di testa con Jovic che la tocca di mano, secondo rigore per il Rennes. Bourigeaud calcia a mezza altezza e trova la tripletta personale. Il Rennes prova a crederci ma non riesce a cambiare il suo destino, il Milan attende il sorteggio per conoscere l’avversario degli ottavi.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RENNES MILAN (3-2): IL TABELLINO

Marcatori: 11’, 54’ (r) e 68’ (r) Bourigeaud, 22’ Jovic, 58’ Leao.

RENNES (4-3-3): Mandanda; G. Douè (dal 57’ Seidu), Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria (dal 57’ Matusiwa), D. Douè (dal 71’ Blas); Gouiri (dal 83’ Yldirim), Terrier (dal 71’ Salah), Kalimuendo. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Wooh, Cissé; Lambourde. All.: Stéphan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 84’ Terracciano), Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Musah (dal 80’ Thiaw), Bennacer (dal 62’ Loftus-Cheek); Pulisic (dal 62’ Chukwueze), Reijnders, Leão (dal 62’ Okafor); Jović. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala; Adli, Victor, Giroud. All.: Pioli.

Arbitro: Pinheiro (POR)

Ammoniti: 54’ Kjaer, 69’ Gouiri, 79’ Maignan.

Recupero: 1′ 1T, 6’ 2T.

