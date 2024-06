Video/ Repubblica Ceca Turchia (1-2) gol e highlights: Tosun la dedice! (26 giugno 2024)

Cominciamo dal rettangolo di gioco la diretta di Repubblica Ceca Turchia, il risultato è ancora fermo sullo 0-0. La Repubblica Ceca, in maglia bianca, si trova già in difficoltà, essendo rimasta in dieci uomini. L’arbitro Kovacs ha fischiato e mostrato il secondo cartellino giallo a Barak, costringendolo a lasciare il campo. L’allenatore e i compagni di squadra non sono molto contenti di questa decisione, e Barak, uscendo, avrà modo di riflettere su quanto accaduto.

Duplice fischio di Repubblica Ceca Turchia, il risultato rimane sullo 0-0. La Turchia ha avuto un’opportunità interessante con un calcio d’angolo battuto da Arda Guler, che ha cercato di mettere in area un buon pallone per i suoi compagni. Al 27′, Guler ha colpito un preciso cross nei pressi della porta, ma uno dei difensori cechi è riuscito a reagire in tempo e liberare la palla in sicurezza, mantenendo invariato il punteggio.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REPUBBLICA CECA TURCHIA, IL SECONDO TEMPO

Scendiamo di nuovo sul campo di Repubblica Ceca Turchia, il risultato cambia rapidamente. Yuksek trova Calhanoglu in area con un bel passaggio. Calhanoglu non si fa pregare e lascia partire un gran rasoterra dal limite dell’area che si insacca nell’angolino basso di destra, lasciando il portiere della Repubblica Ceca senza possibilità di intervenire. La Turchia passa così in vantaggio per 1-0.

Nei minuti finali di Repubblica Ceca Turchia, Soucek ha approfittato di un rimbalzo favorevole all’interno dell’area e, trovandosi nel posto giusto al momento giusto, ha segnato il gol del pareggio con un tiro al centro della porta. Il suo gol ha portato il risultato sull’1-1, garantendo alla Repubblica Ceca un prezioso punto nonostante l’inferiorità numerica. Partita dunque che si va a chiudere in questo modo.

VIDEO REPUBBLICA CECA TURCHIA, IL TABELLINO

REPUBBLICA CECA: Stanek J.(P), Holes T., Hranac R., Krejci L., Coufal V., Soucek T.(C), Provod L. (dal 30′ st Lingr O.), Jurasek D. (dal 36′ st Jurasek M.), Barak A., Chytil M. (dal 10′ st Kuchta J.), Hlozek A. (dal 10′ st Chory T.). A disposizione: Cerny V., Cerv L., Chory T., Doudera D., Jaros V.(P), Jurasek M., Kovar M.(P), Kuchta J., Lingr O., Schick P., Sevcik P., Sulc P., Vitik M., Vlcek T., Zima D. Allenatore: Hasek I..

TURCHIA: Gunok M.(P), Muldur M., Akaydin S., Demiral M., Kadioglu F., Yuksek I. (dal 18′ st Yokuslu O.), Ozcan S. (dal 1′ st Ayhan K.), Guler A. (dal 30′ st Tosun C.), Calhanoglu H.(C), Yildiz K. (dal 30′ st Akturkoglu K.), Yilmaz B. A.. A disposizione: Akgun Y., Akturkoglu K., Ayhan K., Bayindir A.(P), Cakir U.(P), Celik Z., Kahveci I. C., Kaplan A., Kilicsoy S., Kokcu O., Tosun C., Yazici Y., Yildirim B., Yokuslu O. Allenatore: Montella V..

RETI: al 21′ st Soucek T. (Repubblica Ceca) al 6′ st Calhanoglu H. (Turchia) , al 45’+4 st Tosun C. (Turchia) .

AMMONIZIONI: al 11′ pt Barak A. (Repubblica Ceca), al 34′ pt Schick P. (Repubblica Ceca), al 40′ st Jaros V. (Repubblica Ceca), al 40′ st Cerv L. (Repubblica Ceca), al 45’+1 st Krejci L. (Repubblica Ceca) al 31′ pt Ozcan S. (Turchia), al 37′ pt Yildiz K. (Turchia), al 4′ st Yuksek I. (Turchia), al 19′ st Gunok M. (Turchia), al 21′ st Calhanoglu H. (Turchia), al 23′ st Cakir U. (Turchia), al 36′ st Muldur M. (Turchia), al 40′ st Akaydin S. (Turchia), al 45’+5 st Ayhan K. (Turchia), al 45’+5 st Kokcu O. (Turchia).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REPUBBLICA CECA TURCHIA, EUROPEI 2024













