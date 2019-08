Video/ Rieti Ternana (1-3): highlights e gol, esordio ok per gli umbri (Serie C)

Analizziamo il video di Rieti Ternana 1-3, esordio positivo per la formazione umbra che, inserita nel girone C del campionato di Serie C, va subito a vincere al Manlio Scopigno con una prestazione di sostanza e si candida subito ad un posto al sole nella corsa verso la promozione nel torneo cadetto. La nuova e ambiziosa Ternana di Fabio Gallo inizia bene il suo cammino nel campionato di terza divisione: espugnato il campo di un Rieti coraggioso, capace di tenere testa ai rossoverdi fino alle battute finali ma costretto a incassare il primo ko della stagione. Umbri subito in attacco a testa bassa, il vantaggio si concretizza all’11’: una conclusione sbilenca di Mammarella viene arpionata da Marilungo, che gira a rete e porta in vantaggio i suoi. Vengono ammoniti Tiraferri e Guiebre nel Rieti, al 20′ la Ternana trova il raddoppio grazie a Russo, che in acrobazia scavalca il portiere Pegorin. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI RIETI TERNANA

VIDEO RIETI TERNANA: IL SECONDO TEMPO

Sembra tutto facile per le “Fere”, ma il Rieti ha la forza di reagire. Ci provano prima Gondo e poi Zanchi, quindi al 29′ ancora Gondo vince un duello con Sini e scarica a rete su Iannarilli in uscita. Prima dell’intervallo Pegorin evita il tris di Marilungo, nel secondo tempo la Ternana riprende saldamente il controllo del gioco, collezionando nuove azioni offensive che al 20′ sfociano nella doppietta personale di Marilungo, che stavolta non sbaglia fissando il punteggio sull’1-3. Iannarilli mette il sigillo sulla vittoria rossoverde grazie a una grande parata su Zanchi. Dopo questa occasione il Rieti non riesce più a creare pericoli per la porta avversaria, il match resta chiuso e la Ternana gestisce in scioltezza il doppio vantaggio fino al triplice fischio finale, con i rossoverdi che si propongono tra le squadre protagoniste del girone con questa vittoria nell’anticipo del sabato.

