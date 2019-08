Video/ Rieti Ternana (1-3): highlights e gol, umbri avanti (Coppa Italia Serie C)

Nel video di Rieti Ternana analizziamo la vittoria esterna degli umbri che, chiudendo il girone H a punteggio pieno, si qualificano per il turno successivo della Coppa Italia Serie C. La Ternana si impone per 1-3 in casa del Rieti, dimostrando in questo modo la sua superiorità rispetto all’avversario di giornata. La compagine umbra inizia subito ad attaccare a testa bassa per provare a sbloccarla. Salzano crossa e prova a pescare Marilungo. L’attaccante colpisce di testa, facile l’intervento di Pegorin. Botta terrificante di Tirelli dalla distanza, la sfera prende la traversa e nel ricadere per poco non termina in porta, brivido per gli umbri. Ferrante di testa su cross di Mammarella, Pegorin manda in angolo con un grande balzo. Salzano ci prova dalla distanza, palla che sfiora il palo. Alla mezzora Proietti sblocca la contesa. Sfera raccolta sulla trequarti e tiro che viene deviato da un avversario che inganna il portiere. La prima frazione termina con la Ternana avanti. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI RIETI TERNANA

VIDEO RIETI TERNANA: IL SECONDO TEMPO

Ad inizio secondo tempo arriva il gran gol di Salzano in rovesciata che strappa gli applausi del pubblico di casa. Il Rieti la riapre due minuti dopo con Marcheggiani, che in scivolata deposita la palla in rete. Quando il Rieti sembrava crederci arriva la rete all’esordio di Partipilo che chiude definitivamente la gara. Cinque minuti dopo Vantaggiato pesca Ferrante che fallisce una facilissima occasione. Termina la gara con la Ternana che cala un bel tris in casa del Rieti. Un risultato che significa passaggio del turno da parte delle fere che hanno disputato una gara davvero notevole. Il Rieti ha creato davvero poco in avanti sprecando anche un paio di buone occasioni. Per quello che si è visto sul terreno di gioco il risultato rispecchia l’andamento del match.

