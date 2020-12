Video/ Rijeka Az Alkmaar (2-1): highlights e gol. Tomecak elimina gli olandesi

Allo Stadion HNK Rijeka il Rijeka supera l’AZ Alkmaar per 2 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti guidati da mister Jansen a rendersi pericolosi per primi andando alla conclusione con Boadu già al 4′, trovando tuttavia la pronta risposta del portiere avversario. I padroni di casa allenati dal tecnico Rozman non si lasciano impressionare e reagiscono portandosi in zona offensiva fino a trovare un calcio d’angolo verso il 10′. I minuti scorrono sul cronometro e le cose sembrano complicarsi per i biancorossoneri quando si ritrovano costretti a sostituire per infortunio Martins Indi con Letschert già al 18′ a causa di un infortunio. Gli olandesi si rendono comunque nuovamente pericolosi alla mezz’ora con il tiro di Karlsson respinto benissimo da Nevistic tra i pali ma i croati si vedono invece annullare un gol per fuorigioco a Nino Galovic intorno al 33′. Nel finale, precisamente al 43′, la conclusione di Stengs è stata intercettata provvidenzialmente da un difensore avversario.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo sono i padroni di casa a partire fortissimo, invertendo il trend della partita ammirato nel corso della frazione di gioco precedente. Gli uomini di mister Rozman spingono portandosi in zona offensiva fino a riuscire a trovare la rete grazie allo spunto di Luka Menalo al 52′, gestendo nel migliore dei modi l’assist vincente offertogli dal suo compagno Andrijasevic. Dopo la rete avversaria siglata da Menalo, gli olandesi non rimangono a guardare con le mani in mano e riescono a trovare il gol del pareggio quasi subito al 57′ per merito del terzino Menalo, bravo ad andare a segno sfruttando il passaggio di Stengs. Dall’altro lato i padroni di casa tentano di tornare in vantaggio verso il 68′ con l’ottimo Andrijasevic, protagonista anche in precedenza, con un colpo di testa finito alto sopra la traversa. Nell’ultima parte dell’incontro però i biancorossoneri rimangono in inferiorità numerica a partire dall’81’ per colpa del cartellino rosso diretto rimediato da Karlsson ed i croati ne approfittano per guadagnarsi il successo nel recupero al 90’+3′ con la rete segnata da Tomecak, su assist di Loncar. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro russo S. Karasev ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Menalo, Capan e Loncar da un lato e Wijndal dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono al Rijeka di salire a quota 4 nella classifica del girone F dell’Europa League mentre l’AZ Alkmaar non si muove, rimanendo fermo a quota 8 e venendo quindi eliminato dalla competizione internazionale.

IL TABELLINO

Rijeka-AZ Alkmaar 2 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 52′ Menalo(R); 57′ Wijndal(A); 90’+3′ Tomecak(R).

Assist: 52′ Andrijasevic(R); 57′ Stengs(A); 90’+3′ Loncar(R).

RIJEKA (5-3-2) – Nevistic; Tomecak, Capan, Galovic, Smolcic, Stefulj; Andrijasevic, Halilovic, Loncar; Menalo(71′ Pavicic), Muric(71′ Kulenovic). All.: Rozman.

AZ ALKMAAR (4-3-3) – Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi(18′ Letschert), Wijndal; Midtsjo, Gudmundsson(70′ Aboukhlal), Koopmeiners; Stengs, Boadu(89′ Druijf), Karlsson. All.: .

Arbitro: S. Karasev (Russia).

Ammoniti: 28′ Menalo(R); 38′ Capan(R); 38′ Wijndal(A); 45’+1′ Midtsjo(A); 82′ Loncar(R); 83′ Stengs(A).

Espulsi: 81′ Karlsson(A).

