Video/ Rijeka Napoli (1-2) gol e highlights: tre punti, ma Gattuso non è soddisfatto

Sarà bello per i tifosi partenopei rivedere il video Rijeka Napoli. Il Napoli vince in rimonta in casa del Rijeka in Europa League guadagnando tre punti molto preziosi. Alla rete siglata da Muric hanno risposto Demme e l’autorete sfortunata di Braut. Andiamo rivivere le emozioni della gara. Kulenovic prova il cross che viene respinto. Menalo ci prova da fuori area ma trova la respinta di Meret. Il Napoli risponde con Di Lorenzo che prova il servizio per Politano, il calciatore non riesce ad arpionare la sfera. Napoli che non ha iniziato benissimo la gara, troppi errori in fase di impostazione. Menalo cerca Kulenovic in contropiede, la difesa del Napoli respinge la minaccia. Muric! La sblocca il Rijeka! Sfreccia Kulenovic in ripartenza che serve Muric, tiro di prima con Meret che può solo guardare la sfera terminare in rete. Padroni di casa ad un passo dal raddoppio! Menalo di tacco per poco non supera Meret. Muric calcia sull’angolo con Meret costretto alla respinta, Napoli in grandissima difficoltà. Di Lorenzo mette un bel cross, Petagna ed Elmas non ci arrivano. Politano si becca il giallo dopo un fallo su Menalo. Muric, l’autore del gol, deve abbandonare il campo, al suo posto c’è Yateke. Kulenovic ad un passo dal raddoppio. Grandissima azione personale che trova la respinta di Meret, la seconda conclusione è alta. Mertens prova a servire Elmas, passaggio fuori misura. Grandissima occasione per Mertens che da solo in area non inquadra la porta! Il Napoli da segnali di risveglio in questo finale di prima frazione. Mario Rui per Petagna, fallo in attacco del centravanti. Diego Demme! La riprende il Napoli nel finale di primo tempo! Elmas non colpisce benissimo ma trova Mertens che serve in mezzo Demme, tocco vincente per la rete del pari. Politano ci prova da fuori area ma non inquadra lo specchio. Giallo per Braut dopo un brutto fallo su Di Lorenzo. La prima frazione tra Rijeka e Napoli termina in parità.

SECONDO TEMPO

Koulibaly prova a servire Politano, lancio lungo. Koulibaly e Lobotka combinano la frittata, la sfera arriva a Menalo che centra il palo! Il Napoli ha rischiato seriamente di subire il secondo gol. Mertens per Lobotka il cui tiro non inquadra lo specchio. Mertens ed Elmas duettano, arriva il tiro del macedone respinto dal portiere avversario. Il Napoli sembra essersi ripreso dopo lo spavento causato da Menalo. Mertens subisce fallo dal limite dell’area, punizione da buona posizione. Mertens batte e trova la traversa! Decisivo il tocco di Nevistic. Mario Rui la mette in mezzo, Politano non colpisce benissimo ma trova la deviazione vincente di Baraut, Napoli in vantaggio. Mertens per Petagna che non aggancia. Napoli che sembra ora in controllo della gara, la compagine azzurra proverà a chiuderla. Demme per Petagna, chiude il difensore avversario. Ritmi molto bassi nel finale di gara, intanto il Napoli effettua altre due sostituzioni. Koulibaly chiude bene su Kulenovic. Lozano prova a servire Demme, chiude bene la difesa avversaria. Grandissima parata di Nevistic che evita il tris di Zielinski in area. Mertens da fuori area per poco non trova il gol. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Preziosa vittoria di un Napoli non brillantissimo in casa del Rijeka.

LE DICHIARAZIONI

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb. Il mister non è soddisfatto della prestazione dei suoi: “Partite facili non ce ne sono, anche la Real Sociedad contro di loro ha segnato al 93esimo. Nei primi 30-35 minuti ne abbiamo combinate, eravamo sorpresi… A fine primo tempo mi sono molto arrabbiato, pensavamo di venire qui a fare una gita. Nella ripresa abbiamo fatto molto meglio, ma non ci sto a questi errori di valutazione. Non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo crescere, ci sono troppi alti e bassi”.

IL TABELLINO

RIJEKA (3-5-2): Navistic; Smolcic, Velkovski, Escoval; Tomecak, Muric (24′ Yateke)(65′ Stefulj), Cerin, Loncar, Braut (64′ Raspopovic); Kulenovic, Menalo. A disposizione: Nwolokor, Prskalo, Anastasio, Galovic, Lepinjica, Putnik. Allenatore: Rozman.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (80′ Zielinski); Demme, Lobotka (60′ Insigne), Elmas (59′ F.Ruiz); Mertens, Petagna (80′ Ghoulam), Politano (69′ Lozano). A disp.: Ospina, Contini, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Bakayoko. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Gestranius (Finlandia).

MARCATORI: 13′ Muric (R), 43′ Demme (N), 62′ aut. Braut (N)

NOTE: Ammoniti Smolcic, Braut (R); Politano, Koulibaly (N). Recupero: 3′ – 3′

