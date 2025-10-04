Video Rimini Arezzo (risultato finale 0-1) gol e highlights della gara valida per l'ottava giornata del girone B della Serie C 2025/2026.

VIDEO RIMINI AREZZO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Neri l’Arezzo torna momentaneamente in vetta alla classifica del girone B sconfiggendo in trasferta il Rimini per 1 a 0. Nel primo tempo è la compagine del Cavallino quella a dimostrare di essere più intrapredente fra le due squadre scese in campo sebbene Guccione spari la sfera sopra la traversa all’11’ e Righetti mandi addirittura il pallone in rimessa laterale con il suo tiro provato al 14′.

Video Latina Benevento (1-0)/ Gol e highlights: ci pensa Ekuban nella ripresa! (Serie C, 3 ottobre 2025)

Gli uomini allenati dal tecnico Soave non si rivelano efficaci nemmeno al 21′ con Pattarello così come, dopo essersi salvati al 26′ sulla chance fallita da D’Agostini, centrano pure un clamoroso palo al 29′ da fuori area con Chierico.

Al 40′ è Venturi a parare il colpo di testa di D’Agostini e pure l’estremo difensore Vitali non è da meno salvando al 43′ sull’iniziativa di Cianci. Nel secondo tempo si ripete, quantomeno in avvio, il copione del match ammirato pure in apertura ed il siluro sparato da lontano da Perrotta al 53′ è troppo centrale per impensierire in maniera seria Vitali.

Video Pianese Livorno (2-1)/ Gol e highlights: derby vinto in rimonta con Martey! (Serie C, 3 ottobre 2025)

Nel finale Eklu non sfrutta una chance di testa al 59′ ed il neo entrato Varela, già pericoloso al 64′, trova il gol del vantaggio che spezza l’equilibrio in favore dei toscani al 69′ insaccando la sfera dopo che Vitali aveva risposto a Pattarello. Il suo collega Iaccarino centra all’86’ la traversa direttamente su calcio d’angolo e Varela sfiora la doppietta all’87’ mentre viene mostrato un cartellino rosso a Pattarello oltre il triplice fischio.

Questo successo esterno permette all’Arezzo di riprendersi il primato conquistando tre punti e salendo appunto a quota 21 in attesa del ritorno in campo del Ravenna, previsto per domenica. Il KO riconferma d’altro canto il Rimin a -4 in questa graduatoria di Serie C 2025/2026.

DIRETTA/ Atalanta U23 Foggia (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Serie C, 4 ottobre 2025)

VIDEO RIMINI AREZZO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS