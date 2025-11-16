Video Rimini Ascoli (risultato finale 0-2) gol e highlights della gara valida per la quattordicesima giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO RIMINI ASCOLI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Romeo Neri l’Ascoli si aggiudica una vittoria in trasferta sconfiggendo il Rimini per 2 a 0. Nel primo tempo i biancorossi sollecitano l’estremo difensore avversario Vitale in apertura già al 6′ con un tentativo di D’Agostini.
I bianconeri non si lasciano impressionare e spezzano invece l’equilibrio di partenza al 35′ per merito del gol trovato da Damiani, ben assistito dal compagno di squadra Silipo. Ci pensa quindi Gori al 39′ a siglare la rete dell’immediato raddoppio approfittando di un retropassaggio mal calibrato da Leoncini indirizzato verso il suo portiere Vitali.
Nel secondo tempo i marchigiani vanno in cerca del raddoppio al 51′ tramite un colpo di testa di Curado che non coglie impreparato Vitali fra i pali della porta riminese. Nel finale gli uomini guidati da mister Tomei inseguono il terzo gol al 62′ con un tiro alto di poco firmato da Pagliai.
La formazione allenata dal tecnico Filippo D’Alesio non supera invece il solito attento Vitale all’86’ nemmeno con la giocata del subentrato Asmussen. Il successo conquistato nella quattordicesima giornata di Serie C 2025/2026 manda l’Ascoli a quota trentuno nella classifica del girone B. Il Rimini rimane invece fermo sul fondo della graduatoria senza migliorare il -4 raggiunto fino a questo momento della stagione.