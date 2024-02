Video/ Rimini Cesena (0-2) gol e highlights: in rete Adamo e Shpendi! (Serie C, 9 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RIMINI CESENA: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Neri il Cesena supera in trasferta il Rimini per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Toscano partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio immediatamente al 14′ grazie alla rete messa a segno da Adamo, autore di un colpo di testa vincente su assist del suo compagno Donnarumma.

I minuti scorrono sul cronometro ed i bianconeri insistono trovando anche il gol del raddoppio intorno al 43′ per merito di Shpendi, bravo a capitalizzare la sponda di Piacentini sugli sviluppi del calcio di punizione battuta da Donnarumma. Nel secondo tempo i padroni di casa allenati da mister Troise continuano ad aver problemi nel costruire il proprio gioco e rischiano grosso verso il 53′ quando il tiro di Francesconi viene deviato in corner. Nell’ultima parte dell’incontro i bianconeri mancano pure il tris al 66′ cogliendo solo la traversa con l’ennesima giocata di Donnarumma.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Emmanuele, proveniente dalla sezione di Pisa, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Sala e Megelaitis soltanto tra i padroni di casa. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo venticinquesimo turno di campionato permettono al Cesena di salire a quota 62 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Rimini non si muove, rimanendo fermo a 29 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RIMINI CESENA: IL TABELLINO

Rimini-Cesena 0 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 14′ Adamo(C); 43′ Shpendi(C).

Assist: 14′ Donnarumma(C); 43′ Piacentini(C).

RIMINI (5-3-2) – Colombi; Megelaitis, Lepri, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Langella, Delcarro, Sala; Ubaldi, Lamesta. Allenatore: Troise.

CESENA (3-4-1-2) – Pissei; Pieraccini, Prestia, Piacentini; Adamo, Francesconi, Hraiech, Donnarumma; Berti; Shpendi, Corazza. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Marco Emmanuele (sezione di Pisa).

Ammoniti: 41′ Sala(R); 80′ Megelaitis(R).

