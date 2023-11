Video/ Rimini Fermana (1-0) gol e highlights: Morra porta a casa i tre punti (25 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RIMINI FERMANA: SINTESI

Rimini e Fermana, il punteggio rimane ancorato sullo 0-0. Tuttavia, uno degli episodi più rilevanti è stato l’opportunità creata da Morra del Rimini. Morra ha avuto un’occasione chiave che avrebbe potuto dare un’inversione di tendenza alla partita e portare il Rimini in vantaggio. In particolare, queste situazioni individuali possono spesso trasformarsi in momenti determinanti che influenzano il destino dell’incontro. Mentre il risultato al momento è senza gol, l’opportunità di Morra aggiunge un elemento di suspense alla partita. Gli appassionati sono in attesa di vedere come si evolverà la partita nei prossimi minuti, con la speranza di assistere a nuove occasioni da entrambe le squadre e, magari, a un cambiamento nel punteggio.

DIRETTA/ Rimini Fermana (risultato finale 1-0): triplice fischio! (25 novembre 2023)

Rimini e Fermana è giunto a conclusione con il Rimini in vantaggio per 1-0, grazie alla rete di Morra. La squadra di casa ha preso l’iniziativa nel corso della partita, capitalizzando sull’opportunità creata da Morra e portandosi in vantaggio nel punteggio. La rete di Morra ha dimostrato di essere un momento chiave nel definire le dinamiche della partita, fornendo al Rimini un vantaggio prezioso. Ora, il Fermana sarà chiamato a reagire nel secondo tempo per cercare di recuperare il risultato. Gli appassionati sono in attesa di vedere come si svilupperà il resto dell’incontro, consapevoli che nel calcio tutto può succedere. La seconda metà del match promette di essere altrettanto avvincente, con entrambe le squadre che cercheranno di aggiungere ulteriori capitoli di emozioni a questa partita.

DIRETTA/ Fermana Arezzo (risultato finale 2-3): tripletta di Guccione! (Serie C, 19 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RIMINI FERMANA, IL SECONDO TEMPO

Rimini e Fermana, il Rimini mantiene il vantaggio di 1-0. Un momento significativo è stato l’occasione di Cernigoi, che tuttavia ha mandato alto il suo tiro, mancando l’opportunità di ampliare il vantaggio della sua squadra. L’occasione di Cernigoi è stata un momento chiave che avrebbe potuto influenzare notevolmente la partita. La capacità di capitalizzare su queste opportunità può fare la differenza, e il Rimini avrebbe potuto raddoppiare il vantaggio con un tiro preciso. Gli appassionati sono ora in attesa di vedere come evolverà la partita nel resto del secondo tempo. L’occasione mancata di Cernigoi aggiunge un elemento di suspense alla competizione, poiché il Fermana cercherà di capitalizzare su questa situazione per rimanere in partita.

DIRETTA/ Sestri Levante Rimini (risultato finale 0-1): Ubaldi al 90'! (Serie C, 16 novembre 2023)

Rimini e Fermana si è concluso con un risultato finale di 1-0 a favore del Rimini, grazie al gol segnato nel corso della partita. Il match è stato caratterizzato da momenti di intensità e da una forte competizione tra le due squadre. Il Rimini ha preso il comando con il gol che ha influenzato il corso del gioco, dimostrando una buona organizzazione difensiva e la capacità di sfruttare le opportunità in attacco. Dall’altra parte, la Fermana ha cercato di rispondere, ma non è riuscita a trovare la via del gol per pareggiare la partita. Gli appassionati hanno assistito a un incontro tatticamente interessante, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo per ottenere un risultato positivo. Il Rimini, con la vittoria, potrà trarre fiducia da questo successo, mentre la Fermana rifletterà sugli aspetti da migliorare per le prossime sfide.

RIMINI FERMANA, IL TABELLINO

RIMINI: Colombi S. (Portiere), Lepri T., Gigli N., Pietrangeli N., Semeraro F., Megelaitis L., Langella C. (dal 32′ st Delcarro A.), Iacoponi D. (dal 22′ st Leoncini M.), Lamesta D., Morra C. (dal 32′ st Ubaldi L.), Cernigoi I. (dal 22′ st Capanni G.). A disposizione: Accursi D., Colombo E. (Portiere), Gorelli M., Lombardi A., Marchesi F., Rosini S., Selvini A., Stanga L.

FERMANA: Furlanetto A. (Portiere), Spedalieri J., Padella E. (dal 25′ st Pinzi R.), Gasbarro A., Eleuteri A., Scorza C. (dal 37′ st Paponi D.), Giandonato M. (dal 37′ st Fontana T.), Misuraca G., Calderoni M., Montini M. (dal 29′ st Semprini M.), Curatolo D. (dal 29′ st Tilli R.). A disposizione: Biral N., Borghetto N. (Portiere), Grassi L., Laverone L., Mancini A. (Portiere), Pistolesi F., Santi P.

RETI: al 35′ pt Morra C. (Rimini) .

AMMONIZIONI: al 20′ pt Langella C. (Rimini), al 35′ st Megelaitis L. (Rimini) al 39′ st Pinzi R. (Fermana).

RIMINI FERMANA, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA