VIDEO RIMINI GIANA ERMINIO: FINALE COPPA ITALIA SERIE C!

Video Rimini Giana Erminio che regala un primo tempo con poche emozioni. Il risultato dell’andata, vittoria dei biancorossi, permette al Rimini la gestione del pallino del gioco con gli ospiti che lo spingono con costanza. Tra le occasioni più importanti si annoverano i tiri di Cioffi, Longobardi e Stuckler. Il primo con una conclusione sbilenca, il secondo con l’esterno della rete a negargli la gioia mentre il terzo con un colpo di testa facile preda di Colombi. Dopo 45 minuti la gara termina con un pareggio a reti bianche sul risultato di 0-0.

Il secondo tempo regala subito un inizio interessante di secondo tempo con il tiro di Langella che termina fuori. Da segnalare anche il cross di Cioffi per il colpo testa di Parigi che non trova la porta. L’occasione più ghiotta e sicuramente quella capitata tra i piedi di Cinquegrano. Il calciatore del Rimini calcia con potenza fuori beccando in pieno la traversa. Cioffi sbaglia contro Mangiapoco. Nelle fasi conclusive della partita poche emozioni con il Rimini che gestisce fino al tipici fischio da parte del direttore di gara che il regalo la vittoria della coppa Italia serie C ai biancorossi.

VIDEO RIMINI GIANA ERMINIO: GOL E HIGHLIGHTS