Video/ Rimini Gubbio (0-2) gol e highlights: espulso Semeraro! (Serie C, 22 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RIMINI GUBBIO: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Neri il Gubbio supera in trasferta il Rimini per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Braglia partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 10′ grazie alla rete messa a segno da Di Massimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono fallendo un altro paio di occasioni interessanti tra il 21′ ed il 24′ sia con Bulevardi che con il suo collega Udoh.

Nel secondo tempo i biancorossi ricominciano in maniera arrembante senza capitalizzare una buona chance interessante con Cernigoi intorno al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro gli emiliani rimangono in inferiorità numerica dal 72′ a causa dell’espulsione rimediata da Semeraro ed i Lupi ne approfittano trovando il gol del raddoppio al 79′ per merito di Udoh.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fabio Rosario Luongo, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Semeraro, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, da un lato, Di Massimo, Casorati, Vettorel e Chierico dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo diciannovesimo turno di campionato permettono al Gubbio di salire a quota 24 nella classifica del girone B della Serie C scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata del Rimini, rimasti appunto fermi a 23 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RIMINI GUBBIO: IL TABELLINO

Rimini-Gubbio 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 10′ Di Massimo(G); 79′ Udoh(G).

RIMINI (4-3-1-2) – Colombi; Lepri, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Langella, Megalaitis, Delcarro; Lamesta; Cernigoi, Morra. A disposizione: Colombo, Marchesi, Gorelli, Stanga, Lombardi, Ubaldi, Acampa, Iacoponi, Leoncini, Selvini. All.: Troise.

GUBBIO (3-4-1-2) – Vettorel; Signorini, Mercadante, Pirrello; Corsinelli, Mercati, Casolari, Chierico; Bulevardi; Di Massimo, Udoh. A disposizione: Tozzuolo, Rosaia, Montevago, Dimarco, Guerrini, Frey, Spina, Brogni, Greco. All.: Braglia.

Arbitro: Fabio Rosario Luongo (sezione di Napoli).

Ammoniti: 16′ Di Massimo(G); 45′ Casorati(G); 51′ Vettorel(G); 69′, 72′ Semeraro(R); 76′ Chierico(G).

Espulsi: 72′ Semeraro(R).

