Video/ Rimini Imolese (3-1) gol ed highlights: Santini trascina i biancorossi!

Video Rimini Imolese che regala emozioni, gol e grandi giocate ma soprattutto una giornata da non dimenticare per Claudio Santini. L’attaccante, difatti, ha siglato tre gol, il primo dei quali dopo solamente 180 secondi freddando il portiere dopo un’ottima azione sul fondo di Piscitella ed il movimento da vero numero 9 del giocatore ex Padova. Imolese che prova a rispondere immediatamente con Stijepovic che però spreca calciando malamente sopra la traversa con il mancino. Poco dopo è ancora Stijepovic ad avere due occasioni. L’occasione più ghiotta arriva con Agyemang. Trova il pari l’Imolese con la rete di Zagnoni sugli sviluppi di un corner deviato che porta il numero 4 a siglare la rete del pari che dura però solamente pochi istanti.

A segnare è ancora Santini sempre su azione insistita di Piscitella che trova al centro dell’area di rigore il suo compagno che di testa non sbaglio e fa il secondo gol della sua partita, dodicesimo del campionato. Occasione anche per Delcarro da fuori e fine primo tempo. Sefondo tempo che si apre con l’azione di Delcarro e poi con l’Imolese che si getta in avanti nel tentativo di risollevare le sorti del match con Agyemang che con un pizzico di fortuna stava per trovare la rete del nuovo pari. Va vicino al gol De Feo e poco prima anche Zanini. Imolese che non gioca male ma che deve arrendersi davanti ad un super Claudio Santini che realizza ancora gol. Tripletta personale e pallone a casa per l’ex Padova che non dimenticherà certamente la sfida di oggi contro l’Imolese. Santini sempre più capocannoniere.

VIDEO RIMINI IMOLESE: IL TABELLINO

RIMINI: 1 Galeotti, 5 Pasa, 7 Tonelli (16′ st 38 Rossetti), 8 Delcarro, 11 Piscitella, 13 Regini (35′ 3 Haveri), 15 Gigli (11′ st 6 Panelli), 27 Laverone (16′ st 31 Pietrangeli), 29 Santini, 32 Tofanari, 99 Vano (12′ st 24 Sereni). A disp.: 22 Lazzarini, 4 Tanasa, 17 Acquistapace, 18 Lo Duca, 20 Accursi, 44 Eyango, 66 P. Serpe, 83 De Rinaldis. All. Gaburro.

IMOLESE: 22 Rossi, 4 Zagnoni, 5 L. Serpe, 10 De Feo (37′ st 17 Pagliuca), 11 Eguelfi, 14 Scremin (5′ st 8 Faggi), 19 Agyemang (37′ st 77 Annan), 20 Zanini, 23 Cerreti, 26 Stijepovic (25′ st 21 Fonseca), 44 Bensaja. A disp.: 1 Adorni, 12 Nannetti, 6 Fort, 15 De Vito, 16 Zanon, 18 Rocchi, 24 Manfredonia, 27 Milani, 30 Castellano, 94 Attys. All. Anastasi.

ARBITRO: Giorgio Di Cicco di Lanciano.

RETI: 3′ pt, 38′ pt e 37′ st Santini, 30′ pt Zagnoni.

AMMONITI: Gigli, Zagnoni, Vano, Tonelli, Panelli.











