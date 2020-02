Video/ Rimini Modena (2-0): highlights e gol. Colpo di reni dei biancorossi (Serie C)

Nel video con gli highlights e i gol di Rimini Modena 2-0 possiamo ammirare il successo interno dei biancorossi che tra le mura amiche del Neri si impongono sui canarini al termine di un pomeriggio soleggiato con temperature più primaverili che invernali. Tre punti fondamentali per la squadra allenata da Giovanni Colella che abbandona momentaneamente l’ultimo posto nella classifica del girone B di Serie C in attesa del Fano che farà visita al Sudtirol. Gli uomini di Michele Mignani non riescono proprio a dare continuità di risultati in questa stagione, ogni volta che sembrano sul punto di compiere il definitivo salto di qualità i gialloblù rinculano sempre finendo con l’allontanarsi dalle prime posizioni. Nel primo tempo gli ospiti si rendono pericolosi con il diagonale di Spagnoli da posizione ravvicinata che termina di poco a lato, successivamente ci pensa Tulissi a impegnare Meli che in tuffo blocca la sfera, conclusione tutto sommato non irresistibile e facilmente neutralizzabile. Poco prima dell’intervallo i romagnoli passano in vantaggio con il colpo di testa di Arlotti che capitalizza il traversone di Cigliano e batte Gagno che viene scavalcato dal pallone. Nella ripresa Mignani prova a cambiare le carte in tavola pescando diversi elementi dalla panchina: Boscolo Papo, Pezzella, Spaviero, Bearzotti e Rossetti entrano progressivamente in azione senza però lasciare il segno sul match. A differenza di Ventola che Colella getta nella mischia al 63’, al numero 19 del Rimini bastano 180 secondi per firmare la rete del raddoppio che mette in cassaforte un successo molto importante per il prosieguo del campionato. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI RIMINI MODENA 2-0 (da elevensports.it)

IL TABELLINO

RIMINI-MODENA 2-0 (1-0)

RIMINI (4-3-2-1): Meli; Ambrosini (74’ Picascia), De Vito, Codromaz, Silvestro; Remedi, Palma, Calamai; Cigliano (54’ Montanari), Arlotti (63’ Ventola); Gerardi (74’ Ortolini). All. Giovanni Colella.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Stefanelli, Ingegneri, Varutti; Davì (63’ Pezzella), Rabiu (46’ Boscolo Papo), Laurenti (70’ Bearzotti); Tulissi; Spagnoli (63’ Spaviero), Ferrario (74’ Rossetti). All. Michele Mignani.

ARBITRO: Marco Cascone (sez. di Nocera Inferiore).

AMMONITI: Ambrosini (R), Stefanelli (M), Cigliano (R), Remedi (R), Pezzella (M).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 41’ Arlotti (R), 66’ Ventola (R).



© RIPRODUZIONE RISERVATA