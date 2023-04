Video/ Rimini Montevarchi (1-1) gol e highlights: un punto a testa (Serie C)

VIDEO RIMINI MONTEVARCHI (1-1): LA PARTITA

Un punto a testa per Rimini e Montevarchi, con i romagnoli che riescono a difendere la zona playoff, al termine di questa gara valida per la trentottesima ed ultima giornata di Serie C, Girone B. Allo stadio Romeo Neri va in scena un match che inizia piano, ma cresce con il passare dei minuti, esplodendo definitivamente nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione di gioco: Al 32esimo i padroni di casa passano in vantaggio con Santini che trova il guizzo giusto per battere Giusti, mentre al 44esimo Perez pareggia i conti, proprio allo scadere, garantendo agli ospiti un intervallo tranquillo. Primo tempo godibile.

DIRETTA/ Rimini Montevarchi (risultato finale 1-1): Perez risponde a Santini

Nel secondo tempo partita piuttosto bloccata, con Giordani che al 56esimo prova a ravvivare la situazione, ma la sua conclusione è sballata e non inquadra lo specchio della porta. Al 65esimo Chiti stacca più in alto di tutti, e con un’incornata imperiosa segna il gol del vantaggio, ma l’arbitro annulla tutto per una posizione di fuorigioco. Al 71esimo Gabbianelli raccoglie palla in area e con il sinistro calcia improvvisamente, ma la sua traiettoria viene deviata e colpisce addirittura la traversa. Chance colossale per i romagnoli. Nel finale di partita le due squadre fanno i loro calcoli, e non succede più nulla. Termina 1-1: risultato giusto per quanto visto sul terreno di gioco.

Video/ Ancona Rimini (3-0) gol e highlights: successo netto! (Serie C)

VIDEO RIMINI MONTEVARCHI (1-1): TABELLINO

RIMINI: Zaccagno, Tonelli (60′ Rosso), Delcarro, Piscitella (68′ Rossetti), Regini, Gigli (68′ Panelli), Sandri (75′ Tanasa), Biondi (60′ Gabbianelli), Laverone, Santini, Pietrangeli. A disp.: Galeotti, Lazzarini, Pasa, Mencagli, Accursi, Allievi, Tofanari. All.: Gaburro

AQUILA MONTEVARCHI: Giusti, Chiti, Tozzuolo, Gennari, Amatucci (79′ Kernezo), Italeng (62′ Rovaglia), Biagi, Silvestro, Marcucci, Giordani, Perez (90′ Boncompagni). A disp.: Rossi, Bertola, Cerasani, Lischi, Fiumanò, Manè, Enyan, Pietra. All.: Coppi

DIRETTA/ Montevarchi Alessandria (risultato finale 1-2): un epilogo clamoroso!

Arbitro: Angelillo di Nola

Reti: 32′ Santini, 44′ Perez













© RIPRODUZIONE RISERVATA