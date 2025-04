VIDEO RIMINI PINETO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Un primo tempo tra chiari e scuri quello di Rimini Pineto, da ambo le parti e il risultato di 1-1 non fa che confermare questa analisi. Ma procediamo per ordine, la squadra ospite passa prima in vantaggio g5azie sopratutto al demerito dei padroni di casa che schierando molte seconde linee concedono una rete facile facile a Pellegrino.

Il giocatore approfitta delle maglie larghe della formazione avversaria e deposita un tiro potente e preciso tra le urla del portiere romagnolo. Ma il Rimini non si perde d’animo, anche perché a conti fatti sono comunque una squadra di un livello tecnico superiore alla compagine abruzzese, e infatti Lombardi dopo una serie di passaggi in cui il Pineto non ha visto la palla riesce a trovare il pari.

VIDEO RIMINI PINETO, IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Pineto ha una grande chance con Marafini, il cui tiro da fuori trova però la splendida risposta del portiere riminese con una parata in tuffo. Il match resta aperto fino alla fine, ma senza altre vere emozioni: le due squadre si dividono la posta in palio dopo una gara vivace ma senza particolare pressione.

VIDEO RIMINI PINETO: GOL E HIGHLIGHTS