Video/ Rimini Ravenna (1-2): highlights e gol, gli ospiti la ribaltano in tre minuti

Il video con gli highlights e i gol di Rimini Ravenna 1-2 ci propone la vittoria esterna della squadra di Foschi che espugna il fortino dei romagnoli e si stacca momentaneamente dalla zona play-out di Serie C girone B dove invece ci rimane con tutte le scarpe la squadra ora allenata da Colella che da qualche settimana ha preso il posto di Cioffi, tuttavia il cambio di allenatore non sembra aver sortito alcun effetto sui biancorossi, alla quarta sconfitta consecutiva. La gara al Neri si accende al quarto d’ora con la punizione di Palma che va direttamente in porta con Cincilla che si deve allungare per mandare il pallone sopra la traversa. I padroni di casa insistono, si rinnova il duello tra i due con l’estremo difensore ospite che ancora una volta si rifugia in corner, poi però sugli sviluppi del calcio d’angolo arriva la zuccata di Zamparo che porta in vantaggio i suoi, meritatamente visto che nella prima frazione di gioco ci ha pensato esclusivamente il Rimini a fare la partita e a offrire spunti interessanti per la cronaca. A inizio ripresa il numero 9 sfiora pure la doppietta con il pallone che scheggia la traversa, il raddoppio sembra nell’aria ma proprio nel momento peggiore i leoni giallorossi rialzano improvvisamente la testa con Giovinco che la piazza all’angolino direttamente da calcio piazzato. Il Ravenna non si accontenta del pari e batte il ferro finché è caldo con D’Eramo che sorprende la retroguardia avversaria e trova un varco con il quale beffa Sala e ribalta letteralmente la situazione. Nel giro di tre minuti il match cambia completamente volto e dopo l’uno-due la formazione ospite parcheggia i pullman davanti alla porta fino al triplice fischio, i giocatori delle due squadre rientrano negli spogliatoi per ripararsi dalla pioggia che non ha concesso un attimo di tregua, per fortuna che il campo sintetico ha fatto il suo dovere consentendo il regolare svolgimento dell’incontro.

IL TABELLINO

RIMINI-RAVENNA 1-2 (1-0)

RIMINI (3-5-2): Sala; De Vito, Ferrani, Picascia (73′ Bellante); Nava, Cigliano (80′ Petrovic), Palma, Montanari, Silvestro; Arlotti (75′ Finizio), Zamparo (66′ Ventola). All. Giovanni Colella.

RAVENNA (3-5-2): Cincilla; Ronchi, Pellizzari, Sirri; Ricchi (46′ Raffini), Papa, Lora (59′ Selleri), D’Eramo, Purro (65′ Mustacciolo); Nocciolini (77′ Nigretti), Giovinco. All. Luciano Foschi.

ARBITRO: Filippo Giaccaglia (sez. di Jesi).

AMMONITI: Papa (RA), Pellizzari (RA), Ferrani (RI), Lora (RA), Petrovic (RI), Ronchi RA).

RECUPERO: 0′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 30′ Zamparo (RI), 70′ Giovinco (RA), 72′ D’Eramo (RA).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI RIMINI RAVENNA 1-2 (da elevensports.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA