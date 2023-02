Video/ Rimini Siena (0-0) highlights: solo un pari senza gol per Pagliuca!

Video Rimini Siena che si apre con i bianconeri subito molto offensivi nonostante le assenze per mister Pagliuca. Tra i più attivi c’è sicuramente Meli che sulla fascia sinistra semina il panico e più volte cerca di trovare i compagni in mezzo ma sono sempre ottime le risposte del portiere. La prima occasione della partita e di stampo bianconera con la conclusione a giro con il sinistro da parte di Orlando che però troppo alta e finisce sul fondo. Poco dopo il turno di Frediani ma anche per lui niente da fare si difende bene il Rimini. Doppio cartellino giallo per il siero a farne le spese Franco e Castorani, con quest’ultimo che provo inventore ma la difesa biancorossa ferma tutto.

Siena che si fa vedere in avanti anche nel secondo tempo ma ancora una volta il Rimini riesce comunque a non dare vita facile i bianconeri. Le azioni del secondo tempo non sono molto con l’equilibrio che fa da padrona ed il Siena che non approfitta delle azioni capitategli per colpire la formazione avversaria. Soltanto un punto per Siena e Rimini che muovono la classifica avanzando molto vicine.

VIDEO RIMINI SIENA: IL TABELLINO

RIMINI: Delcarro A., Gigli N. (dal 23′ st Pietrangeli N.), Haveri K., Laverone L., Mencagli F. (dal 31′ st Vano M.), Panelli T., Rossetti M. (dal 1′ st Pasa S.), Rossetti M. (dal 1′ st Pasa S.), Sandri M., Santini C., Zaccagno A. (Portiere). A disposizione: Accursi D., Allievi N., Biondi K., Gabbianelli G., Galeotti C. (Portiere), Lazzarini D. (Portiere), Pasa S., Pietrangeli N., Regini V., Tanasa A., Tofanari N., Tonelli S., Vano M.

SIENA: Belloni N. (dal 22′ st Collodel R.), Castorani M., Crescenzi L., Favalli A., Franco D., Frediani M. (dal 33′ st Petrelli E.), Lanni I. (Portiere), Leone G., Meli M., Orlando F., Raimo A.. A disposizione: Bearzotti E., Berti F. (Portiere), Ciurli T., Collodel R., De Santis M., Fiaschi T-, Manni L. (Portiere), Motoc A., Petrelli E., Verduci G.

Ammonizioni: al 8′ st Gigli N. (Rimini), al 33′ st Vano M. (Rimini) al 24′ pt Franco D. (Siena), al 27′ pt Castorani M. (Siena).











