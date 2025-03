VIDEO RIMINI TERNANA (0-1): CURCIO LA RISOLVE IN DIECI MINUTI

Partita ricca di emozioni quella del video Rimini Ternana che vede affrontarsi due squadre che lottano per obiettivi diversi in classifica ma che hanno dato vita ad una partita molto divertente e combattuta fino agli ultimi minuti. Il primo tempo sorride totalmente alla Ternana di Abate che approccia molto meglio la gara e domina fin dai primi minuti.

Formazioni Juventus Atalanta/ Quote: Koopmeiners dalla panchina, idea Cuadrado? (Serie A, 9 marzo 2025)

A sbloccare il match, infatti, sono proprio gli ospiti che trovano il vantaggio al decimo minuto di gioco grazie a Curcio che appoggia in rete tutto solo dopo una sponda di Cianci capace di aprire la difesa avversaria. Lo stesso Curcio ha due occasioni interessanti su suggerimento di Cicerelli ma non riesce a ripetersi e lascia aperta la partita. Al 21′ è ancora un colpo di testa di Cianci a creare grosse difficoltà al Rimini che si salva grazie ad un super intervento di Vitali.

Formazioni Empoli Roma/ Quote, Ranieri pensa a un abbondante turnover (Serie A, 9 marzo 2025)

Il secondo tempo del video Rimini Ternana, però, ha un copione decisamente diverso con i padroni di casa che prendono coraggio e ritornano in campo con la voglia di pareggiare la partita. Il primo squillo è al 49′ con Cioffi che calcia al volo dopo un lancio di Langella ma non trova la porta. Al 67′ arriva la risposta della Ternana con Aloi che si libera e fa partire un cross capace di attraversare tutta l’area di rigore ma senza trovare alcuna deviazione.

L’occasione più grande per il Rimini arriva al 75′ quando Cioffi si inventa una rovesciata che, con una deviazione, diventa pericolosissima per la Ternana che si affida a Vannucchi per rimanere in vantaggio. La parata dell’estremo difensore è di livello altissimo e salva una Ternana in difficoltà. L’ultima occasione per pareggiare la partita è sulla testa di Parigi che impatta bene ma non trova la porta e grazia Abate.

Formazioni Napoli Fiorentina/ Quote: dubbio Gilmour-Billing, viola corti in mezzo (Serie A, 9 marzo 2025)

VIDEO RIMINI TERNANA, GOL E HIGHLIGHTS: