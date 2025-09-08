Video Rimini Ternana (risultato finale 1-4) gol e highlights della gara valida per la terza giornata del girone B della Serie C 2025/2026.

VIDEO RIMINI TERNANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Neri la Ternana riesce ad imporsi in trasferta sconfiggendo il Rimini per 4 a 1. Il primo tempo si apre con il gol del vantaggio rossoverde siglato da Bianay Balcot già intorno al 6′, capitalizzando di testa l’assist offertogli dal collega Ndrecka. Gli emiliani cercano di rimanere compatti e la loro reazione si concretizza con la rete del momentaneo pareggio firmata alla mezz’ora da Lepri, sempre di testa con l’aiuto di Piccoli, oltre a vedersi poi annullare un altro gol per fuorigioco con Capac verso il 38′.

Il tecnico Liverani inserisce Maistrelli al posto dell’infortunato Loiacono al 39′ e Dubickas per Romeo al 39′ con i suoi calciatori che tornano avanti nel recupero al 45’+2′ con l’acrobazia vincente di Ferrante prima di venir espulso per proteste, temendo forse che l’FVS non avrebbe poi convalidato proprio il gol appena realizzato. A ridosso dell’intervallo c’è spazio pure per il terzo gol segnato nella circostanza dal neo entrato Dubicks al 45’+5′, approfittando di un tiro-cross di Ferrante.

Nel secondo tempo inizia esattamente come era terminata la frazione di gioco precedente e Orellana cala il poker rivelandosi impeccabile dal dischetto in occasione del calcio di rigore trasformato al 58′ ed assegnato per colpa di un fallo di mano commesso da Piccoli. Nel finale è di nuovo Orellana a farsi vedere sebbene il portiere Vitali gli neghi la doppietta deviandone un’altra conclusione contro la traversa e, sulla respinta, McJannet non combina di meglio al 73′.

In questa terza giornata di Serie C 2025/2026 la Ternana conquista i primi punti della stagione salendo dunque a quota 3. La classifica del girone C rimane invece amarissima per il Rimini, inchiodato a quota meno dieci dopo aver ottenuto un solo pareggio in tre partite disputate a causa della penalizzazione inflittale in questo avvio di campionato.

