Video/ Rimini Torres (3-1) gol e highlights: vittoria in rimonta per i padroni di casa (14 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RIMINI TORRES (3-1): LA PARTITA

Il Rimini vince in rimonta contro la Torres in una prima frazione dove accade di tutto. Dopo quindici minuti scarsi la Torres passa in vantaggio. Mastinu la mette in mezzo da angolo, allontana male la difesa del Rimini con il centravanti che scarica in porta. Il Rimini non ci sta ed inizia a caricare a testa bassa. Semeraro mette un cross in area con il contagiri, Delcarro aggancia e supera un avversario, il tiro di destro non lascia scampo a Zaccagno. Dopo sei minuti la ribalta Ubaldi. Palla in mezzo da angolo e tocco vincente a porta vuota. Il Rimini continua ad attaccare e la chiude. Ancora da angolo impatta Morra di testa per il tris.

Diretta/ Rimini Torres (risultato finale 3-1): i romagnoli vincono in rimonta (Serie C, 14 gennaio 2024)

Nella ripresa la Torres, complice l’espulsione per doppia ammonizione di Morra, gioca in vantaggio di un uomo. Antonelli ci va di testa, Colombi tocca la sfera ed allontana la minaccia. Nel finale occasione per Pietrangeli che al volo centra il palo. Con questa vittoria il Rimini tocca quota 26 punti in classifica, la Torres resta seconda.

Video/ Torres Recanatese (3-2) gol e highlights: reti e spettacolo in campo! (Serie C, 7 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RIMINI TORRES (3-1): IL TABELLINO

RIMINI: 91 Colombi, 4 Pietrangeli, 8 Delcarro (1′ st 70 Leoncini), 9 Morra, 15 Gigli, 19 Semeraro (36′ st 44 Iacoponi), 23 Megelaitis (45′ st 6 Gorelli), 33 Langella, 34 Ubaldi (23′ st 11 Cernigoi), 73 Lamesta (44′ st 37 Acampa), 98 Lepri. A disp.: 22 Colombo, 5 Marchesi, 14 Stanga, 20 Accursi. All. Troise.

TORRES: 12 Zaccagno, 5 Dametto, 7 Liviero, 9 Scotto (32′ st 11 Diakite), 10 Ruocco, 14 Idda (24′ st 17 Goglino), 20 Fischnaller, 21 Mastinu (17′ st 44 Cester), 23 Antonelli, 24 Giorico, 77 Zecca (18′ st 72 Zambataro). A disp.: 22 Petriccione, 3 Pinna, 8 Masala, 19 Siniega, 25 Nunziatini, 27 Lora, 28 Mandrelli, 30 Fabriani, 32 Menabò. All. Greco.

DIRETTA/ Torres Recanatese (risultato finale 3-2): la decide Idda! (7 gennaio 2024)

ARBITRO: Matteo Centi di Terni.

ASSISTENTI: Andrea Zezza di Ostia Lido e Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2.

4° UFFICIALE: Filippo Pazzarelli di Macerata.

RETI: 14′ pt Fischnaller, 24′ pt Delcarro, 30′ pt Ubaldi, 35′ pt Morra.

AMMONITI: Di Cecco (viceallenatore del Rimini), Colombi, Dametto.

ESPULSO: 26′ st Morra per doppia ammonizione.

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS RIMINI TORRES













© RIPRODUZIONE RISERVATA